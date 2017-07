Corredera, la mejor rojiblanca frente a Inglaterra

Google Plus

FOTO: www.clubatleticodemadrid.com

A la Selección Femenina de fútbol se le escapó la oportunidad de sentenciar la fase de grupos y pasar a cuartos de final el pasado domingo frente a Inglaterra. Dos tantos del conjunto británico obligan a las de Jorge Vilda a exprimirse al máximo el jueves frente a Escocia. A pesar de la derrota, las chicas de la Selección Española superaron con creces en numerosas ocasiones el juego de las inglesas, y es una de las razones que apoyan al equipo para no perder la confianza.

Si bien ocho futbolistas del Atlético de Madrid fueron convocadas para iniciar la aventura en tierras holandesas, cuatro fueron protagonistas en el once inicial del seleccionador español, y entre ellas se encuentra Marta Corredera. La catalana fichó por el conjunto madrileño el pasado año y sentenció una temporada magnífica ganando la Liga y quedando subcampeona de la Copa de la Reina a nivel de clubes, y alzándose ganadora también en la Copa de Algarve a nivel internacional. Por ello, Jorge Vilda la ha incluido entre sus preferidas para conformar las últimas alineaciones titulares.

Marta, junto a Amanda Sampedro, fueron las más implicadas en labores ofensivas siendo su lugar más cómodo el carril derecho, combinando por la banda pero sin llegar a causar grandes estragos en la defensa del conjunto inglés de forma continua pero sí en ocasiones puntuales. La número siete de la Selección Española ya se probó como carrilera en partidos amistosos con España, siendo más productivo el trabajo en ataque que el defensivo. Por su parte, la capitana del Atlético de Madrid fue sustituida por Virginia Torrecilla en el minuto 89.

El resto de compañeras de equipo que también disfrutaron de minutos ante Inglaterra fueron Silvia Meseguer y Andrea Pereira. Estas, al igual que el resto del equipo español, no tuvieron uno de sus mejores días como internacionales. Meseguer no rindió en ataque como se esperaba y se echó de menos la organización que suele aportar en el centro del campo. Por otro lado, la zaguera catalana no pudo resolver las jugadas de gol de las inglesas ya que en ambas se encontraba fuera de su posición habitual.