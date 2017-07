Simeone, rojiblanco hasta 2019

Google Plus

Imagen: Daniel Nieto | VAVEL

Continúan las buenas noticias para el Atlético de Madrid. La directiva rojiblanca y Diego Pablo Simeone han llegado a un acuerdo para ampliar su estancia en el banquillo colchonero.

En un principio, el técnico rojiblanco tenía contrato con el club hasta 2020 pero, lo redujo en dos años. No obstante, el Atlético de Madrid quiere atar a Simeone, como mínimo, hasta 2019.

El sueño de la afición rojiblanca comenzó cuando, en la despedida del Vicente Calderón, el mismo Simeone dijo: "Los periodistas me preguntan si me voy a quedar. Sí, sí me quedo porque este equipo tiene futuro", aseguraba el argentino.

Diego Pablo Simeone llegó al Atlético de Madrid, como entrenador, en enero de 2012 sustituyendo a Gregorio Manzano en el banquillo colchonero. Desde entonces, el argentino se ha convertido en un símbolo rojiblanco, tanto que, a día de hoy, no se entiende al Atlético de Madrid sin El “Cholo”.

En el año de su llegada, consiguió levantar el primer título. La Europa League, ante el Athletic de Bilbao. Y desde ese momento, ha firmado una de las mejores épocas del Atlético de Madrid.

Una Copa del Rey y Supercopa de España ante el eterno rival, una Liga que se decidió frente al FC Barcelona y dos finales de Champions en tres años, corroboran su gran trabajo y dedicación al frente de la plantilla rojiblanca.

El Atlético de Madrid se encuentra en el inicio de una nueva era, y el técnico argentino quiere ser partícipe de ella.

A pesar de los títulos anteriormente descritos, Simeone tiene una asignatura pendiente: La Champions. El “Cholo” quiere, sea como sea, levantar la primera Copa de Europa del Atlético de Madrid y, a pesar de la sanción impuesta por el TAS, que impide al Atleti inscribir jugadores en éste mercado veraniego, el club rojiblanco presenta un gran proyecto que aspira a todo.

Sin duda, una gran noticia tanto para el Atlético de Madrid, como para el fútbol español.