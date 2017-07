Simeone: "Si algo tiene este equipo es que compite muy bien"

Google Plus

Simeone, satisfecho con los suyos (Fuente: Atlético de Madrid)

El Atlético de Madrid empató frente al Toluca a cero en el primer partido de pretemporada para los jugadores del 'Cholo' Simeone. A pesar de llevar solo dos semanas de entrenamientos y de echar en falta el ritmo que irán cogiendo a lo largo de toda la temporada, el entrenador argentino valoró positivamente el partido de los suyos, y pasó por rueda de prensa para hablar del primer partido tras la temporada pasada.

"Quiero agradecer el recibimiento y la atención, siempre que venimos a México nos tratan de una manera espectacular y nos sentimos muy bien. Lo que hemos vivido en la previa del partido ha sido muy bonito, con mucha pasión, sentí muy cerca la gente del club y sobre todo el público participando durante los noventa minutos alentando a su equipo y nosotros desde nuestro primer partido amistoso creo que fue bastante bueno el funcionamiento, no es fácil jugar a la altitud que se encuentra Toluca, nos hemos adaptado muy bien a las necesidades de nuestro primer partido. No pudimos ver goles, que es lo más lindo del fútbol pero está claro que vieron dos equipos que no querían perder y esto también es bonito del fútbol, competir así de bien", fueron las primeras palabras de Simeone, que quiso agradecer a los aficionados y al Toluca el buen trato que han dispensado al Atlético y ha declarado acerca del funcionamiento del equipo en su primer compromiso.

​Contento a pesar de la falta de ritmo

Por otro lado, Simeone quiso valorar el rendimiento que han tenido sus jugadores a pesar de no llevar el tiempo de preparación del Toluca. "Es el primer partido que jugamos, y eso se nota en las piernas que están un poco duras, estás saliendo de la primera fase importante de la pretemporada y obviamente necesitamos un tiempo para soltar, pero uno cuando entra dentro del campo se compite y creo que si hay algo que tiene este equipo es que compite muy bien sea un partido amistoso o competición oficial".

​La mejor noticia, la vuelta de Augusto

​​Asimismo, el 'Cholo' también quiso hablar de la vuelta de Augusto, una de las mejores noticias para el grupo ya que se pasó toda la temporada lesionado. "Augusto viene creciendo y trabajando muy bien, hoy jugó en la primera parte con bastante equilibrio, está claro que necesita más tiempo, pero el camino que está llevando es seguro y firme y su crecimiento y lo vemos mejorar en los entrenamientos y esto es importante para él y sobre todo para nosotros que lo necesitamos dentro del equipo. Y la esencia de este equipo no la ha perdido, un equipo muy compacto, sólido, las líneas siempre juntas y siempre pendiente del descuido del rival para poder tener situaciones de gol como las que tuvimos en el primer tiempo con Griezmann y en el segundo tiempo y eso también nos hace crecer, siempre vamos de menos a más y nuestro primer objetivo es reforzar el bloque y a partir de ahí las individualidades responderán a lo que importa que es ganar los partidos", concluyó Simeone.