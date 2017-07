Velázquez se marcha de nuevo al Getafe

Velázquez vuelve a su hogar futoblístico (Fuente: Zimbio)

El Atlético de Madrid sigue con su 'Operación Salida' particular, aunque con limitaciones, ya que no se quieren perder demasiados jugadores hasta el próximo mes de enero, debido a la sanción de la FIFA, posteriormente ratificada por el TAS de no poder inscribir jugadores hasta la próxima ventana del mercado de fichajes. Este ha sido el caso de Emiliano Velázquez, que se marcha de nuevo al Getafe como cedido, pero con una opción de compra que posiblemente ejecute el equipo de la ciudad del sur de Madrid, ya que no se prevé que el Cholo cuente con el central para la próxima temporada.

​Pieza clave en el Getafe

Será la tercera temporada de Velázquez en el Getafe, ya que estuvo de forma consecutiva en la 2014/15, siendo titular indiscutible, disputando 32 partidos, como titular, y anotando un gol, mientras que en la 2015/16, la segunda del uruguayo, solo disputó 13 partidos y eso le empujó a tener que marcharse cedido al Sporting de Braga portugués, previo paso por el Atlético, ya que es el equipo que cuenta con sus derechos, pero Simeone no le vio para el primer equipo por lo que se tuvo que marchar al país vecino en busca de una oportunidad.

​Joven, pero con experiencia

Velázquez, que ya ha disputado partidos internacionales con la Selección de Uruguay, está considerado como uno de los jugadores jóvenes más prometedores de su país. La técnica, la calidad y el compromiso son algo inherente en Velázquez, que se ha mostrado realmente satisfecho con la vuelta a casa, ya que considera Getafe como su sitio en el mundo del fútbol, y espera seguir aportando su granito de arena a un equipo que vuelve a Primera División con toda la ilusión del mundo después de haber pasado un año en la Liga 1,2,3, adonde esperan no regresar en mucho tiempo.

Con la marcha de Velázquez, el Atlético aligera su plantilla, pero no quiere dejar escapar a muchos más jugadores en la que va a ser una de las temporadas más ilusionantes e intensas del club colchonero de toda su historia. El cambio de escudo, de estadio... Son argumentos que ayudan a que la sanción impuesta por la FIFA sea menos dolorosa, y la afición del Atlético espera que el equipo responda a las expectativas y vuelva a pelear con los equipos más grandes de Europa por su puesto en el lugar que les corresponde.