El primer partido de Sergi con el Atlético: "Ha sido muy bonito"

Google Plus

FOTO: www.clubatleticodemadrid.com

Una de las sorpresas en el partido del Atlético de Madrid frente al Toluca FC fue el debut del joven canterano Sergi González. El lateral pudo cumplir su sueño de debutar con el primer equipo entrando en el descanso por Filipe Luis para disputar toda la segunda mitad. Además, el trabajo realizado fue bueno tanto en la zaga como en las incorporaciones al ataque. El madrileño asegura estar muy contento pero tampoco se viene arriba; Sergi es uno de los cinco canteranos elegidos por Simeone para hacer la pretemporada en San Rafael, pero únicamente Keidi y él tuvieron la oportunidad de viajar a México y, por tanto, de disfrutar de minutos ante el Toluca.

“Ha sido muy bonito poder jugar con el primer equipo del club en el que llevo tantos años. Es muy especial, estoy muy contento”, aseguraba.

También agradecía al resto de futbolistas por hacerle más fácil su incorporación al grupo y los consejos recibidos: “Me he sentido muy a gusto sobre el terreno de juego. Mis compañeros me lo han hecho mucho más fácil porque jugar junto a futbolistas de tanta calidad lo facilita mucho. Me han aconsejado en todo momento y agradezco muchísimo su apoyo".

Su gran temporada en el filial con la consecución del ascenso a Segunda B ha regalado a Sergi la oportunidad de contar para el técnico argentino y de momento las sensaciones parecen ser buenas, aún así, el lateral sabe que ha de seguir centrado en su trabajo: "Ahora toca seguir trabajando con mi equipo, el filial, para una temporada muy importante y estar preparado para darlo todo siempre que el primer equipo me necesite”. Y es que aunque el futuro de Sergi en el primer equipo todavía esté por ver, podría ser la opción perfecta para sustituir a Filipe Luis o a Lucas si fuera necesario.