Simeone: "Me unen un afecto, un contrato y una relación muy fuerte con el Atlético de Madrid"

Google Plus

FOTO: Atleticodemadrid

Diego Pablo Simeone ya está en Múnich acompañado por su cuerpo técnico y jugadores para disputar la Audi Cup, un torneo veraniego de renombre en el que será la primera prueba de nivel para los colchoneros. Simeone, para comenzar, analizó la situación del equipo: “En principio, nosotros estamos en una etapa intermedia de la pretemporada donde el primer partido fue en México. Seguramente este primer encuentro será muy importante porque ellos van un paso más adelantados y nos hará ver en qué momento estamos nosotros. Tenemos alegría, entusiasmo, es una alegría jugar este tipo de torneos para el Atlético y ojalá podamos hacerlo de la mejor manera”.

El técnico argentino continuó hablando sobre el trabajo del club por mantener jugadores importantes como Griezmann: “Es importante el esfuerzo que está haciendo el club para mantener a futbolistas importantes que los quieren los mejores equipos del mundo. Ellos quieren quedarse en el Atlético para seguir construyendo un camino que nos haga seguir creciendo como club. Me da alegría que los mejores clubes busquen a los nuestros, habla bien de ellos, de nuestro trabajo y todo lo que sea mejorar para uno de los míos, yo siempre feliz”.

También habló sobre el Nápoles, rival colchonero en las primeras semifinales del torneo: “El Nápoles es un equipo que juega fantástico, que lo hace muy bien entre líneas, sobre todo por dentro. Después nos podrá dar la opción de enfrentarnos a Bayern o Liverpool en los partidos posteriores”. Quiso añadir de la importancia de jguar en un estadio como el Allianz Arena: “Nunca estás tranquilo cuando vienes a un estadio tan importante y ante un rival como el Bayern”.

Uno de los temas del momento es el 'Caso Costa', y del que Simeone fue claro y conciso: “No es jugador nuestro, es del Chelsea. Estamos por hablar de los que comienzan la temporada, que es lo que nos importa”, para continuar señalando: “En principio hablamos de la gente que está y es muy importante. Sobre todo me gustaría elogiar el esfuerzo del club para mantener a jugadores importantes, además, ellos quieren quedarse en el Atlético. De la presencia de Vitolo y de Costa, si finalmente viene, que no se sabe, hablamos poco. Hablamos de los que van a empezar la Liga, que será complicado en el inicio, sobre todo por el arranque fuera de casa”.

Otro de los mensajes importantes de la rueda de prensa fue la casi confirmación de su renovación: “Hoy me unen un afecto, un contrato y una relación muy fuerte con el Atlético de Madrid y la intención y la ilusión es seguir juntos para seguir creciendo en este camino bonito que venimos haciendo hace seis años”.

Para finalizar habló sobre la importancia del grupo de jugadores que se encuentra realizando la pretemporada: “Más allá de los mercados nosotros tenemos como prioridad el trabajo en equipo. Y nos basaremos en eso. Y competiremos en el torneo que juguemos. No hay que obsesionarse con los nombres. Creemos en el trabajo que es el equipo”.