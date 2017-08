El Atlético de Madrid continúa invicto en pretemporada

Google Plus

Imagen: Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid continúa ejercitándose de cara al inicio de temporada. Su primer partido fue ante el Deportivo Toluca en México, donde debido al viaje transoceánico y falta de ritmo, los de Simeone tuvieron que conformarse con un empate. Días después disputó la Audi Cup, consiguiendo en el torneo veraniego dos victorias ante Napoles y Liverpool.

Hoy, domingo seis de agosto, el club rojiblanco continuaba su pretemporada. Ésta vez, en Inglaterra, ante el recién ascendido Brighton. A pesar de eso, los hombres de Chris Hughton no se lo pusieron nada fácil al Atlético de Madrid.

El partido comenzó con un claro dominador. El Atlético de Madrid dominaba el encuentro a su antojo. Grandes posesiones y fútbol controlado hacían inútil cualquier intento de recuperar el balón por parte del conjunto británico.

El ritmo del partido lo marcaba el Atlético de Madrid y, en especial, las internadas de Carrasco por la banda. Gracias al belga llegaría la primera jugada polémica, aunque fuera un amistoso, del partido. Una carambola de tiros y rebotes en el área de Ryan hicieron que un defensor del Brighton derribara a Carrasco. El árbitro entendió que no había nada y pitó mano del belga.

No obstante, a pesar de que el conjunto inglés pareció despertar sobre el minuto treinta de partido, el Atlético continuó intentándolo. Tras numerosas ocasiones, el gol no llegó hasta el minuto 42. Gaitán, con un disparo lejano, sorprendió a Ryan que no pudo atrapar el balón.

El argentino hizo el primero para el conjunto dirigido por Simeone pero, también el primero para el Brighton. Una falta de Giménez muy cercana a la portería defendida por Oblak, permitía a Gross realizar un disparo raso que impactó en Gaitán, desviando la trayectoria del mismo para acabar en gol.

Los empates no iban a durar mucho en el marcador. Juanfran, con un centro muy preciso, encontró la cabeza de Torres y el “Niño” hizo el segundo para el Atlético de Madrid en el minuto 66. Diez minutos tardaría en llegar la réplica del Brighton. Minuto 77, Sidwell se eleva por encima de los dos centrales rojiblancos y, de cabeza, devolvió el empate al marcador.

Un partido de goles. Cinco en total. Uno tomaba la iniciativa, marcaba y el otro contestaba. Así hasta el último tanto anotado por el Atlético de Madrid, que dejó prácticamente sin posibilidades de contraatacar al conjunto dirigido por Chris Hughton.

Corría el minuto 87 y el encargado de hacer el tercer tanto rojiblanco iba a ser Griezmann pero Ryan, con un magnífico despeje, lo evitó. A pesar de la gran intervención del australiano, Lucas, que se encontraba muy bien posicionando, pudo cazar el rechace y enviar el esférico al fondo de la red.

En esa acción murió el partido. Tras ella, cambios y una larga posesión del Atlético de Madrid agotaron los 92 minutos de amistoso. Los hombres de Simeone, a pesar de que el Brighton no se lo ha puesto nada fácil, continúan invictos en pretemporada.