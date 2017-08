Simeone: "Cuando hay ilusión, siempre encuentras cosas para motivarnos"

Imagen: Atlético de Madrid (Ángel Gutiérrez)

El Atlético de Madrid se llevó un partido ante un correoso Brighton. Los ingleses, que consiguieron el ascenso a la Premier League la pasada temporada, demostraron ser un equipo muy preparado e hicieron trabajar duro al Atleti para conseguir la victoria. Un partido de rodamiento que sirve al Atleti para que los jugadores más decisivos carguen las piernas y también permite ver que el fondo de armario es fiable.

Tras el partido, Diego Pablo Simeone habló en rueda de prensa y analizó parte de la actualidad del equipo colchonero.

Gaitán

"Lo veo bien, más incorporado a las necesidades del equipo. Tiene un talento natural, es de los pocos que tenemos que pueden ver mejor que otros. Es bueno de ver para el equipo, nos da soluciones en la parte más difícil del fútbol, la ofensiva. Está trabajando bien y está yendo de menor a mayor, como todos", comentó Simeone sobre un jugador que fue muy demandado por él y que no consiguió convencer la pasada temporada.

Verano sin incorporaciones

La sanción de la FIFA, corroborada por el TAS, limitó el salto de calidad que se estaba preparando para la temporada venidera. "Ante todo, lo más importante es el trabajo del club de no haber dejado salir a jugadores importantes y renovándoles. En cuanto al entrenador, cuando salió la posibilidad de no fichar no existía otra palabra que mejorar el grupo que tenemos. Cuando hay ilusión, siempre encuentras cosas para motivarnos", afirmó el argentino, quien tendrá que esperar a Enero para disfrutar de Vitolo y la más que probable incorporación de Diego Costa.

Riesgo de que se vayan piezas importantes

"Está claro que hay situaciones que no se pueden manejar, siempre está esa inquietud hasta que se cierre el mercado y quedarnos los que estamos, que somos muy competitivos. Con lo de Neymar y el PSG todos somos disponibles a salir. Yo estoy tranquilo siempre, por eso dije el trabajo del club, más que el mío, no puedo hacer más que convencerlos de que están en el mejor equipo del mundo, aunque otros tengan más dinero"

Koke por el medio

"Según los rivales su posición ahí es mas favorable para tener mas fluidez en el medio. La competencia será importante. Volverá Saúl, está Thomas, Gabi, Gaitán, Carrasco, tendré que romperme la cabeza"

Carrasco

"Está muy bien, como muchos de sus compañeros. El es de los que toma el ritmo más rápido, es flaco y fibroso. Le seguimos exigiendo, puede mejorar y tiene gol, que lo hará mucho mejor de lo que es".

Diego Costa

"El club es el que está trabajando es esas situaciones. No tengo tiempo para pensar en otra cosa que no sea mejorar a nuestros futbolistas. No hay ningún tipo de comentario, no es jugador nuestro".

El Barça sin Neymar

"A nosotros no nos afecta en nada. El Barcelona y los clubes importantes van más allá de los nombres, siempre los clubs son más importantes”, añadió el entrenador Argentino para dar por finalizada la rueda de prensa.

Simeone se mostró tranquilo por lo que viene y confiado con los jugadores que tiene. Ahora le toca pensar en el Getafe, su siguiente prueba en esta pretemporada.