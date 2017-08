Santos Borré traspasado a River Plate

FOTO: Clubatleticodemadrid

El Atlético de Madrid ha hecho oficial el traspaso de Santos Borré, hasta ahora jugador del conjunto colchonero, al River Plate argentino. Se confirma así la marcha del colombiano que ya ha pasado reconocimiento médico con el cuadro albiceleste y es que es uno de los fichajes estrellas de River. Santos Borré también se ha ejercitado con el que será su nuevo equipo a falta de firmar el nuevo contrato que lo vinculará con el cuadro argentino. Se pone fin a una de las muchas salidas que se esperan en el cuadro de Simeone y es que la mayoría de los cedidos no convencen a la dirección deportiva del club.

En la última semana los nombres propios eran los del propio Borré y el de Matías Kranevitter. Ambos no se han ejercitado en los últimos días con permiso del club para cerrar su futuro y así se está produciendo. Además de la marcha de Borré todo apunta que Kranevitter pondrá rumbo a Rusia donde sería traspasado al Zenit, donde se reencontrará con muchos de sus compatriotas que juegan allí. A esto hay que sumarle la marcha de jugadores como Manquillo o la nueva cesión de Velázquez o Mensah entre otros.

En el caso de Santos Borré destacar que llegó la pasada temporada y no consiguió afincarse en la plantilla de Diego Pablo Simeone. El club, junto al jugador, tomaron la decisión de poner rumbo a Villarreal en calidad de cedido donde el colombiano llegó en busca de minutos. Pese a la calidad que atesora no consiguió hacerse al cambio de liga y de continente y no consiguió hacerse con la titularidad en el equipo castellonense. Tras esta cesión el delantero regresó a la disciplina rojiblanca donde realizó la pretemporada y en donde no ha convencido al cuerpo técnico poniendo así fin a su paso por la capital de España.