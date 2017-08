Google Plus

La pizarra de Simeone: poco juego, mucho peso

Otro paso más en la formación del Atlético de Madrid 2017/2018. El equipo rojiblanco venció al Brighton en un nuevo amistoso para sumar otro escalón en la preparación previa a la temporada. Lucas Hernández marcó el 3-2 definitivo tras empatar los británicos los goles de Gaitán y Fernando Torres previos. Victoria y mucho que mejorar todavía para que los de Simeone estén a su mejor nivel.

Dominio obligado, falta de creador

El Atleti jugó más arriba y más estirado en ataque, pero aportó nula elaboración

El equipo rojiblanco dispuso de un esquema clásico sin cambios al del resto de días. 1-4-4-2 con Lucas de lateral izquierdo junto a Juanfran, Savic y Giménez. Gabi compartió centro del campo junto a Koke, limitado por bandas por Gaitán y Carrasco. Griezmann y Torres arriba. En un principio el capitán ejercía como límite de la zona ancha para que Koke hundiera hasta la zona de entre líneas pero el rol del partido varió al ritmo que el Brighton cedía el balón y el peso del partido.

Koke iniciaba ahora en paralelo junto a Gabi y la línea de tres formada por Griezmann, Carrasco y Gaitán se mezclaban en los pasillos centrales para optar a balón y liberar los pasillos externos, muy bien utilizados por Juanfran y Lucas. Fernando Torres, una isla arriba, si bien aprovechó la que tuvo. El Atleti tenía el balón pero no era capaz de darle utilidad efectiva. Plano, horizontal y previsible. Los medios no filtraban ni superaban líneas, la zona intermedia se colapsaba. El Atleti necesita faro.

Goles similares, distintos factores

El partido dejó cinco goles a pesar de no tener un especial registro atacante. El Atleti sufrió dos empates hasta que Lucas Hernández acertó en el área para marcar el 2-3 definitivo. Ambos goles previos fueron un calco en ejecución y realización. El Brighton simuló los goles del equipo de Simeone en sus igualadas. El primero de ellos en una falta donde la barrera se abrió, un jugador del Atleti desvió el balón y Oblak no pudo hacer nada. La suerte golpeó a los británicos después que la suerte golpeara a los madrileños. El disparo de Gaitán no fue atajado por el meta en un grave error que supuso el 0-1. Dos "churros".

Sería en el segundo gol de ambos equipos donde hubo una igualdad más severa y más táctica. Este segundo gol llegaría de puro remate dentro del área, tras pase aéreo desde la banda. El Atleti, además, repetía ejecución tras el gol de Keidi el pasado amistoso. Tanto el gol a favor como el de en contra ante el Brighton dejan evidencia de factores comunes. Simeone centralizó a sus teóricos extremos para liberar la banda. Algo que funcionó en ataque para el gol de Torres pero que sufrió Juanfran en el segundo gol sin ayuda para defender la acción rival. La colocación dentro del área es otra historia diferente. Cosas por pulir.