Guía VAVEL Atlético de Madrid 2017/2018: Un palmarés de historia

Fotomontaje: Martín Velarde - VAVEL

El Atlético de Madrid, un equipo grande por naturaleza pero que aún hace más grande esa historia gracias a su palmarés. Un palmarés conseguido a base de coraje y corazón luchando contra los dos gigantes del fútbol español pero que, hace no tanto, se peleaban contra atléticos y ches, ambos daban guerra hasta la entrada en el Siglo XXI. Tras nacer en 1903 el conjunto colchonero ha luchado en todas las décadas del fútbol español por conseguir títulos, consiguiendo en casi todas las décadas y demostrando quien era el conjunto de la Ribera del Manzanares que antes había pasado por O’Donnell.

En total el Atlético de Madrid ha alzado 10 títulos de Liga, el último en el Camp Nou con el preciado cabezazo que todos los atléticos recuerdan, ese remate de Godín en el que los colchoneros saltaron para enviar el balón al fondo de la red. Otras 10 Copas del Rey (5 de ellas Copas del Generalísimo). La última conquistada, en 2013, también muy recordada y es que se rompió la maltida racha en la que el Madrid solo ganaba al Atleti. Trece años después Miranda, con otro cabezazo recordado por todos, concluía la racha con un nuevo título, de Copa y frente al eterno rival, y como suele ocurrir en el campeonato del K.O. en su estadio. Por último, en el panorama nacional, el Club Atlético de Madrid ha sumado dos Súper Copas de España en su haber.

Pero el Atlético de Madrid no solo ha campeonado en España, sino también en Europa. Dichosa Europa para los rojiblancos. El primer título llego en 1962, la Recopa de Europa. Años más tarde, con un Atleti más que temido en el viejo continente se plantó en la final de la Copa de Europa. Y como todos los atléticos conocen, se resistió como se ha resistido siempre. Pero pese a ello y gracias a que el Bayern no quiso disputar la Intercontinental, el Atlético se alzó con citada Copa y se proclamó campeón del mundo. 35 años de sequía se instauraron en la entidad rojiblanca pero ya en el siglo presente, como el Ave Fenix resurge de sus cenizas, el Atleti comenzó a trabajar poco a poco y en dos años se alzó con dos dobletes (2010 y 2012). Primero con Quique Sánchez Flores y después con Simeone el Atleti consiguió alzarse con la Europa League y con la Súper Copa de Europa demostrando al mundo que el cuadro rojiblanco estaba de vuelta. Y tanto. Desde ese año el Atleti no ha hecho más que crecer y se ha plantado en hasta dos finales de Champions League.

En el Atlético, el amor va más allá que los títulos. Va más allá que una Copa, que un trofeo, que dejar mal al rival. En el Atlético, el amor es estar con los suyos y esto se ha demostrado en muchas ocasiones. Muchos son los partidos históricos donde los indios han demostrado amor incondicional a sus rayas rojas y blancas. Muchos son los duelos que quedan en la retina de los atléticos, entre donde está la victoria ante el Cagliari, la “batalla de Glasgow”, la remontada al Barcelona de Romario (4-3) con Caminero saltando la valla ante una marabunta de gente corriendo grada abajo. Pero esos encuentros no son los únicos. En los años donde el fútbol moderno se impone al fútbol de corazón, la hinchada colchonera ha demostrado ser de otra pasta. Entre desplazamiento y desplazamiento destaca un partido disputado en casa, en la campaña 16/17 en la cual los del Cholo cayeron frente al Madrid, en semifinales de Champions, pero no de cualquier manera. El Atleti cayó pero la afición, bajo un diluvio que despedía el Vicente Calderón de la máxima competición europea, no defraudó y dejó solo a los suyos y es que incluso tras veinte minutos del pitido final la hinchada colchonera cantaba en su feudo. Decía adiós a su casa.

Muchos títulos, muchos años de historia pero una única ilusión que se renueva año tras año. En esta nueva temporada los atléticos lucharán por volver alzar un nuevo título al cielo de Madrid y visitar a su siempre apreciado Neptuno. Pero siempre, y sí no hay título, servirá sí lo atléticos se han dejado todo sobre el verde. Y es que así es el Atleti.