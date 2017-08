Guía VAVEL Atlético de Madrid 2017/18: La pizarra de Simeone debe mirar a la zona ofensiva

Fotomontaje: Martín Velarde - VAVEL

Otra temporada que Simeone comienza con el Atlético de Madrid y seguramente estemos ante el inicio liguero con más incertidumbre. Ya no es el estado individual de cada jugador, ya no ha sido el verano rocambolesco que ha sufrido el equipo en los despachos, ya no es la falta de gol que ha dejado evidente el equipo en esta pretemporada, todo va más allá.

El equipo rojiblanco ha dejado a la luz poco o nada de su nueva imagen. Se ha visto un Atleti plano, simple, raso. Sin mostrar del todo sus cartas. Llegado a este punto donde la temporada está encima de España, la duda ronda sobre el Manzanares (o el Wanda Metropolitano): ¿ Atleti clásico o Atleti moderno?

Cabe recordar el inicio liguero de la pasada campaña. El Atleti, tras perder su segunda final de Champions, pareció ejercer la opción de dar un paso en su estilo de juego. Dejó atrás el vestido clásico el cual Simeone vistió al Atleti estos últimos años y le hizo llegar a lo más alto. Otorgó al equipo de un carácter más ofensivo, más “valiente”. Gustó en un comienzo, pero no cuajó. Simeone entonces regresó, o ello intentó, a la más pura esencia del Atleti clásico desde que el argentino llegó. Todo indica que será este Atleti el que se dejará ver, al menos hasta 2018.

Consolidar la máxima solidez defensiva y recuperar la velocidad del ataque

Simeone necesita retocar un poco la defensa pero urge recuperar el dinamismo ofensivo

Salvo sorpresa, poco probable, el Atleti recobrará sus mejores argumentos para volver a ser un Atleti reconocible, competitivo y aspirante. Con casi toda seguridad Simeone intentará regresar a la más clásica esencia y volver a ser un equipo compacto y “desagradable” para el rival. Equipo sólido, junto, unido y sin agujeros. Aguerrido en defensa, explosivo en ataque. 1-4-4-2 práctico y fiable.

Un Atleti que querrá volver a ser paciente en situación defensiva, con repliegues intermedios pero con mordiente en la presión del centro del campo. Con línea de cuatro, circunstancialmente cinco, con presión al balón y basculación restante. Muchas ayudas en zonas de laterales y sin otorgar por el centro. Uno de los secretos del mejor Atleti fue la desesperación del rival para poder buscar un agujero.

En ataque es donde más se ha buscado reponer pérdidas individuales. Desde Falcao, pasando por Raúl García y sin duda Diego Costa. Incluso se podría echar de menos al mejor Koke en ataque, donde no ha encontrado su mejor forma desde la temporada que el Atleti se hizo con la Liga. Es el factor, el ataque, que más está costando recuperando. El equipo rojiblanco busca una recuperación y un ataque rápido, con gente y corto en tiempo, pero hace tiempo que no se encuentra.

El equipo de Simeone cada vez debe asumir más el papel de favorito, de dominador, y no está capacitado para ello. Los ataques estáticos, de posesión y de traspasar líneas no le viene bien, pero ni siquiera en partidos donde puede contragolpear o jugar un juego directo se encuentra a gusto en los últimos tiempos. Los ataques son pobres en gente, lentos y faltos de producción. Vitolo y, quien sabe si Costa, junto a un esperado paso delante de Carrasco y Gaitán, podrán ayudar a volver a ver un Atleti peligroso en ataques rápidos.

Saúl y los extremos, buena pregunta

Si de incógnitas tácticas hablamos en este inicio, dos resaltan y posiblemente se alarguen durante una gran temporada. Dos preguntas que pueden solaparse e ir de la mano, pueden ir por separado, pero que influirán en el devenir del Atleti y en el devenir del juego. Ambas dos cuestiones influyen directamente en el estilo del equipo y recaen principalmente en la parte medular.

La primera de esas interrogantes es saber qué perfil buscará Simeone en la parte externa de la línea de medios. Los inicios de la era del "Cholo" estas posiciones eran volantes de perfil interior de mucho trabajo y de tendencia al centro. De sobra es conocida la importancia de los laterales y el espacio creado para ellos. Ya se ha visto en esta pretemporada algo parecido a ello pero los Carrasco, Vitolo o Gaitán hacen que al menos se dude sobre qué perfil buscará Simeone esta temporada.

En estas aparece Saúl Ñiguez. El canterano tras el final de temporada pasada y el europeo Sub21 realizado, parece que se erije como un gran líder y como jugador de vital importancia. La duda sobre el ilicitano es la posición que Simeone le otorgará. Saúl ha demostrado ser un mediocentro de recorrido, de llegada y de gran amplitud territorial. Una posición intermedia que quizás no se adapta al completo al mediocentro junto a Gabi, donde le resta poder en llegada, ni a la de interior muy apartado del centro donde mejor se mueve. Simeone removerá todo para sacar lo mejor de cada factor.

Puntos fuertes

- Polivalencia de la mayoría de los jugadores y creencia en lo mismo. Ello hace que todos sepan responder ante cambios tácticos y variantes.

- Si el Atleti consigue recuperar frescura en ataque, el equipo rojiblanco cuenta con velocidad, desborde y llegada para romper los partidos.

- La estrategia siempre puede volver a ser una solución para Simeone. Sigue contando con grandes especialistas.

Puntos débiles

- El equipo no ha dado señales de recuperación ofensiva en esta pretemporada. Pocos goles pero además poca creación de situaciones de peligro. Hasta 2018 no llegan los refuerzos y los jugadores deberán de dar un paso adelante.

- Falta alarmante de creación de juego en la medular. No existe en el equipo un jugador con la capacidad de hacerse con el peso de los partidos y asumir la elaboración del encuentro.

- Un arma de doble filo la polivalencia de los jugadores. Puede ser negativa en cuanto a jugadores que no rinden al mismo nivel en puestos que habitúan más. Gaitán, Correa, Carrasco, Koke,…

Posible once