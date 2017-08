Guía VAVEL Atlético de Madrid 2017/18: Vitolo y Costa, los refuerzos más esperados

Google Plus

El Atlético de Madrid tenía como principal objetivo en este periodo de fichajes, hacerse con los servicios de Vitolo y Diego Costa. La decisión final del TAS de no recortar la sanción de la FIFA y dejar al Atleti sin la posibilidad de inscribir futbolistas este presente mercado de verano, dificultó la llegada de los ansiados fichajes. Cualquiera de ellos debía asumir que no podría jugar un partido oficial hasta enero de 2018. Lo que podría echar para atrás el deseo de algunos jugadores de venir al club rojiblanco.

En el caso de Vitolo, el club ha sabido responder a las adversidades. El pasado 12 de julio, el Atleti hizo oficial el acuerdo con futbolista canario, que firma hasta 2022, después de que rescindiese su contrato con el Sevilla FC. Será inscrito como jugador rojiblanco el 1 de enero de 2018, Hasta entoces, el internacional español jugará el inicio de la temporada 2017/2018 en la UD Las Palmas, el equipo que hará de puente con el fin de que Vitolo no pierda el ritmo de la competición.

Su incorporación al Atleti para la segunda vuelta de la Liga puede ser fundamental para los planes del 'Cholo'. Aportará gasolina al equipo y podrá rotar con jugadores como Koke o Carrasco para darles descanso, fortaleciendo así, el banquillo de Simeone. El internacional español, con 27 años de edad, es un jugador con grandes características: calidad, velocidad y desequilibrio. Es un centrocampista que, normalmente, juega pegado a la banda, donde podrá proporcionar desborde y verticalidad al ataque del Atlético de Madrid. Es considerado uno de los mejores pasadores de la Liga y además, tiene gol.

Será un privilegio para el Atlético poder contar con los servicios de este futbolista en la segunda mitad de la temporada. En definitiva, el primer deseo de Simeone hecho realidad.

Por otro lado, tenemos a Diego Costa, el que está siendo el "culebrón" del verano para el Atlético de Madrid. A día de hoy, todavía no hay nada oficial, pero todo apunta a que el delantero brasileño acabará vistiendo de nuevo la camiseta rojiblanca.

Son muchos los episodios que indican que Diego Costa acabará en el Atleti. El primero de ellos fue a principio de verano, cuando el brasileño hizo unas declaraciones para desmentir los rumores de su posible salida a la liga china, en las que dijo que la próxima temporada o se quedaba en el Chelsea o se iba al Atleti. No pensaba en ningún otro equipo más.

Después de un partido con la selección española, el delantero hizo público en zona mixta que, su actual entrenador, Conte, le había enviado un mensaje diciéndole que no contaba con él para la siguiente temporada. A partir de este momento, Diego Costa no ha parado de demostrar, por activa y por pasiva, su deseo de volver al Atlético de Madrid. El acuerdo entre el Atlético y el jugador parece claro. El mayor inconveniente está siendo el club inglés, con quien no se llega a un acuerdo económico por el brasileño.

Sin duda, el que más está haciendo por fichar por el Atleti es el propio Diego Costa; no se ha unido a la pretemporada del Chelsea, ha pedido el 'transfer request' y no ha parado de hacerle guiños a la afición rojiblanca llegando incluso a subir un vídeo a su cuenta de 'instagram' con la camiseta del Atleti puesta.

Si finalmente llega a fichar por el Atleti supodría una revolución en el ataque del equipo. Aportaría carácter, fuerza, garra, velocidad y sobretodo, mucho gol. Sería un refuerzo de auténtico lujo. Es el mayor deseo del 'Cholo' Simeone y de todos los aficionados del Atleti. Todo puede pasar hasta l 31 de agosto.