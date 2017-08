Koke ha afirmado que no se repetirá el inicio de la 2016/17

Google Plus

Koke, llamado a ser de nuevo clave en el Atlético (Fuente: Zimbio)

Uno de los capitanes del Atlético de Madrid, el centrocampista Koke, ha salido a rueda de prensa para analizar algunos aspectos de la actualidad del equipo, antes de que comience la temporada frente a un recién ascendido, el Girona. Además, no se ha olvidado de Diego Costa, sobre quien ha tenido unas palabras frente a los medios de comunicación congregados para escuchar a una de las figuras más importantes del once de Diego Pablo Simeone, quien le ha convertido en uno de los mejores jugadores del planeta.

Tira de prudencia con Diego Costa

Diego Costa está loco por volver al equipo que le hizo grande, y sobre esto se le ha cuestionado a Koke. "Es un gran jugador. Es del Chelsea ahora mismo. Sabemos de su situación. No está viviendo un buen momento allí. No podemos decir más. Es un grandísimo jugador pero no está aquí, tenemos un grupo fuerte. Si viene vendrá a ayudar como siempre lo hizo cuando estaba aquí. Desearle lo mejor”, ha afirmado el capitán del equipo rojiblanco acerca del conflicto que tiene el delantero con su actual club, que se resiste a dejarle salir.

El grupo quiere empezar fuerte

La pasada temporada no tuvo el arranque deseado para el Atlético de Madrid, y Koke está con muchas ganas de no repetir el inicio. “Queremos empezar bien. El año pasado nos costó mucho empezar, con un golpe duro. No empezamos como deberíamos y la primera parte de la temporada fue irregular. Hay que hacerlo bien. Es un reto empezar tres partidos fuera”. El mediocampista quiere hacer un buen papel en su primera temporada en el Wanda Metropolitano.

El Mundial de Rusia, pendiente

Por otro lado, el centrocampista madrileño ha querido hablar de su momento de forma, ya que esta temporada, es cuando se disputa el Mundial de Rusia, y todos quieren estar en la convocatoria de Julen Lopetegui. “La pretemporada es dura pero lo llevamos bien. La mejor forma para poder jugar, es temporada importante para el Atlético y la Selección. Quiero hacerlo bien para estar en ese Mundial que todos queremos jugar”, ha afirmado Koke, que, aparentemente, será una pieza clave en el esquema de la Selección.

Su posicionamiento en el campo

Para concluir, Koke ha querido hablar acerca de la que es su posición dentro del once de Simeone. “Juego en muchas posiciones. Lo fundamental es ayudar, en banda, centro… lo que se necesite. A veces estoy más cómodo en el medio, otras en banda. Veremos dónde me coloca el mister”.