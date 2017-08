Google Plus

Previa Girona- Atlético de Madrid: el primer baile (Fuente- Martín Velarde Falcón)

Arranca la Liga Santander, empieza el espectáculo para el Atlético de Madrid. Cambia todo, hasta el corazón del equipo rojiblanco. El alma de los aficionados del Atleti, el Vicente Calderón deja paso a la innovación, al icono del nuevo fútbol, el Wanda Metropolitano. Aún así, quedan equipos que disfrutan minuto a minuto de los aspectos más minuciosos del bello deporte: las briznas de cesped, la pasión de la gente en el verde... El Girona es uno de ellos, que cumple su mayor sueño de debutar en Primera ante de los equipos con más espíritu de la competición.

Un nuevo principio

​El Atlético vuelve a su terreno natural, el cesped, que no pisaba desde que acabara en el mes de mayo la historia de un templo, el Vicente Calderón. Desde entonces, los guerreros de Simeone buscan seguir haciendo feliz a los seguidores que tanto aman el esfuerzo, el coraje, la pasión que dan desde el primer minuto hasta el último, un aura que es totalmente diferente al de los demás. Ese estilo es el que ha hecho tocar al cielo al equipo rojiblanco y que esperan repetir.

Llegan a la primera batalla en plena forma. Quieren vaciarse, tanto en cuerpo como en alma, para seguir superándose, que es el fin de cualquier deportista. Pero los jugadores del Atlético han pasado de esa barrera desde la llegada de Diego Pablo Simeone al banquillo, ese que se ha convertido y santo y seña durante los últimos 7 años de la parroquia rojiblanca, aquella que ha sufrido durante muchos años, hasta que Simeone y sus discípulos han revolucionado todo.

La búsqueda del mejor nivel

​Siempre en el primer partido, los equipos no terminan de encontrar su mejor nivel, y eso es algo que Simeone intenta por todos los medios evitar. Para ello, una temporada más, se ha marchado con su equipo a Los Ángeles de San Rafael con ayuda de Óscar 'El Profe' Ortega, que siempre pone a punto a los jugadores. Eso sumado a los diferentes partidos que han ido disputado a lo largo de toda la pretemporada, mide el nivel que han ido mostrando los pupilos del argentino de cara a este primer partido contra uno de los equipos que acaban de subir a Primera, que, a pesar de su poco nivel en el papel, pueden siempre sorprender a los favoritos.

​Un rival muy ilusionado

​Enfrente estará el Girona, un equipo que ha luchado y sufrido mucho para poder debutar en la Liga Santander. El equipo dirigido por Pablo Machín ha tenido que esperar tres temporadas para conseguir el ascenso, de forma directa, aunque no sin dificultades. El equipo catalán ha sido comprado por el Manchester City, que le ha cedido jugadores como Douglas Luiz, uno de los jóvenes con más talento que ha salido de Brasil, del Vasco de Gama por 13 millones de euros. Esto quiere decir que el equipo rojo y blanco tiene un importante apoyo en lo deportivo y en lo económico, y, de hecho, en la pasada pretemporada, ha vencido al equipo dirigido por Pep Guardiola, lo que hace indicar un alto nivel por parte de los jugadores dirigidos por Machín.

​Simeone busca reforzar el alma, la esencia de la plantilla

​Consciente de las dificultades a las que se va a enfrentar el Atlético de Madrid esta temporada, debido a la sanción que pesa sobre el club sin inscribir jugadores hasta el mes de enero, Simeone no quiere que eso le detenga. "Sin fichajes hay que reforzar la esencia del equipo"​, ha sido una de las frases más destacadas del entrenador en la rueda de prensa previa al primer partido frente al Girona. Asimismo, ha elogiado a su rival, afirmando que "Es un equipo ordenado, que tiene claro cómo jugar. Han ido de menos a más. Ante el City lo hicieron muy bien. Tiene muy clara la idea y esos equipos siempre son peligrosos. Intentaremos llevar el partido a donde nos sintamos más cómodos".

Machín confía en el trabajo de su equipo

Por su parte, el entrenador del Girona, el soriano Pablo Machín, también ha tenido unas palabras acerca del Atlético, primer rival de la historia del equipo catalán en la Liga Santander. "A veces dicen que nos parecemos al Atlético, pero cuando nos ponemos cara a cara a ellos la historia se nota. Si empezamos a hablar de currículum, trofeos... nos podemos quedar en el vestuario, pero esto es fútbol. Tenemos que competir y hacer un buen partido, y estamos en disposición de hacerlo ", ha afirmado el entrenador, que se muestra seguro del trabajo que han ido haciendo a lo largo de la pretemporada.

Martínez Munuera, un árbitro con dilatada experiencia

El árbitro que pite por primera vez esta temporada a ambos equipos es Juan Martínez Munuera, del colegio valenciano. El colegiado de 36 años, ha arbitrado a los dos equipos nueve veces, al Atlético de Madrid en Primera y su balance es positivo: 5 victorias, 3 empates y 1 sola derrota. Mientras, el Girona, que solo ha sido arbitrado por el valenciano en Segunda, tiene el siguiente balabce: 4 victorias, 3 empates y 2 derrotas.

Sergi, la gran novedad en la convocatoria

La primera lista de convocados es un momento especial para todo futbolista, y en esta ocasión, será el canterano Sergi, quien tendrá la oportunidad de conocer de primera mano el primer equipo del Atlético de Madrid. Con bajas tan destacadas como las de Diego Godín, Simeone opta por convocar jugadores jóvenes, de la cantera, para que se vayan fogueando en campos y vayan conociendo lo que se van a encontrar en el futuro.

El once de gala, salvo con una excepción

En el primer compromiso oficial de la temporada, el Atlético saldrá probablemente con toda la artillería disponible, y tendrá que reinventarse con alguna solución, como la incorporación de Lucas Hernández al lateral. Por su parte, donde se prevé que se viva una fiesta en uno de los días más grandes de la ciudad de Girona.

​Expectativas para el primer partido

​El Atlético de Madrid es el claro favorito para empezar la Liga con los primeros tres puntos de la temporada. Aún así, el Girona no quiere ser una simple comparsa y, si tiene la oportunidad de dar la sorpresa ante uno de los mejores equipos del mundo, lo hará. Este partido no permite despistes, y el equipo de Simeone tiene la obligación de demostrar que es capaz de adaptarse a todas las circunstancias posibles y que no puede desconectarse en ningún momento, porque, como ya se vio en la pasada edición de la Liga Santander, cualquier rival te puede ganar, por muy inferior que pueda parecer en el papel. En conclusión, Montilivi puede servir de mucho o de nada para que el Atlético comience con buen pie una temporada histórica.