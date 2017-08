Sergi, novedad ante las bajas para Girona

FOTO: Atleticodemadrid

El Atlético de Madrid comienza una nueva temporada con Diego Pablo Simeone al mando y con ello llegan las competiciones internas que se darán durante los entrenamientos para optar a entrar en la lista de convocados de cara al partido del fin de semana. 18 jugadores completan una lista en la que son varias las bajas debido a lesiones o sanciones, y es que la dura pretemporada ha hecho mella en varios jugadores que son clave para el primer equipo.

SERGI, UN CANTERANO AL SERVICIO DEL CHOLO

El técnico argentino ha decidido contar en esta primera convocatoria con el joven canterano Sergi, quien ha disputado toda la pretemporada con el primer equipo. El lateral izquierdo fue uno de los canteranos que inició la pretemporada a las órdenes de Simeone y de los que más sorprendió al cuerpo técnico. Ante las bajas el Cholo ha decidido contar con los servicios del jugador que en un principio no partirá de titular pero que estará presente así en la primera convocatoria oficial con el primer equipo, todo esto después de debutar en amistoso con la camiseta colchonera.

Además destaca la presencia de Luciano Vietto en lugar del lesionado Gameiro. El argentino, con pie y medio fuera del Atleti, viajará a Girona para completar la convocatoria del Cholo y es que pese a ser una petición expresa del argentino no ha dado el nivel esperado y todo apunta que pondrá rumbo al Calcio italiano según apuntan diversas informaciones.

LESIONES PARA INICIAR EL CURSO

La presencia de Sergi, además de por su buen hacer durante la pretemporada, viene producida debido a las lesiones con las que cuenta la primera plantilla. Y es que además de la lesión de Gameiro, que fue operado a principios de Julio, Filipe Luis no estará presente en la primera convocatoria de la pretemporada. El ariete ‘bleu’ fue operado y continúa con su recuperación. Se ejercita junto a sus compañeros y parece que podrá reincorporarse al grupo antes de lo esperado. Por su parte Filipe Luis no estará presente debido a una lesión que arrastra desde la última semana. El brasileño se ha ejercitado al margen y parece que podrá estar presente en la última jornada ante la UD Las Palmas si la lesión muscular que arrastra no lo impide.

SANCIONADOS, UN NUEVO IMPEDIMENTO

El Cholo, además de los sancionados, no podrá contar con Thomas y Godín por sanción. Ante el Eibar, en el Vicente Calderón, el defensa charrúa vio una doble cartulina amarilla algo que no le permitió despedir el Vicente Calderón y no poder comenzar el campeonato liguero de la temporada 17/18. Por su parte Thomas, otro de los sancionados, no podrá debutar hasta la segunda jornada por acumulación de tarjetas tras ver la cartulina amarilla en el último partido de liga ante el Athletic.