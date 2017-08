Las ventajas y desventajas de Vietto para el Atlético

FOTO: Martín Velarde (VAVEL)

Aún no se conoce qué elástica lucirá Vietto en la próxima temporada, lo que sí se sabe es que Simeone aún no lo ha descartado de entre sus filas. Varios futbolistas de la misma índole ya han salido del club este verano pero la entidad rojiblanca se resiste a perder al argentino. En 2015 llegó al Atlético procedente del Villarreal como una de las jóvenes apuestas de Simeone, pero su estilo no convenció del todo durante aquel curso y finalmente salió cedido la temporada pasada al Sevilla. Su rendimiento no ha sido precisamente bajo, 31 encuentros en total son los que el cordobés ha disputado con el club de Nervión y que ha rematado con una estadística goleadora de 10 tantos. A pesar de ello, el Sevilla no quiso ejercer la opción de compra que el Atlético le presentó junto a la cesión del jugador y por ello ha regresado de nuevo al club del Manzanares. El jugador ha recibido varias ofertas de clubes europeos durante el mercado de verano, y a punto estuvo de cerrarse su fichaje por la Sampdoria que finalmente reculó.

Ventajas

La necesidad de futbolistas en la delantera es una de las prioridades para el Atlético a día de hoy. La incorporación de Vitolo llegará en el mercado de invierno, y de la recuperación de Gameiro aún no se tienen noticias. Además, Griezmann ha sido suspendido con dos partidos de sanción por insultar al colegiado en el primer encuentro de Liga. Por ello Simeone tendrá que tirar de sus recambios, que actualmente serían Vietto y Ángel Correa. Tras el mercado de invierno, la salida de uno de los dos es casi segura. Vietto tendrá la opción de demostrar mucho en estos primeros meses y poder así continuar en la entidad rojiblanca. Además, apunta como sustituto del galo en el próximo choque liguero frente a Las Palmas.

Desventajas

Aún así, el argentino no convence del todo a Simeone. Además, Correa se le ha adelantado y parece tener más feeling con el estilo de juego que el técnico del Atlético persigue. En caso de elección entre uno u otro, las posibilidades de Vietto son bastante inferiores y por ello se apresura en buscar alternativas a su futuro. Ya en su primer año como rojiblanco, disputo 30 partidos con una estadística goleadora muy pobre que motivó su cesión, 3 tantos anotados.