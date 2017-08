Google Plus

Clemente Villaverde: "Habrá que preguntarle a Costa con quién va". FOTO (Club Atlético de Madrid)

La nueva edición, la 63, de la Liga de Campeones comienza para el Atlético. El sorteo realizado hoy en Mónaco ha llevado al equipo al Grupo C emparejándole con un equipo inglés, el Chelsea, un equipo italiano, la Roma y un equipo azerbajano, el Qarabaj.

Tras finalizar la ceremonia en el Fórum Grimaldi de Mónaco, Clemente Villaverde, representante del club, ha atendido a los medios de comunicación haciendo un balance del grupo: “Como todos los años. Es un remix de equipos importantes que están. En este caso son conocidos, Chelsea y Roma, nos hemos enfrentado a ellos en Europa. El equipo de Azerbaiyán es la sorpresa pero no para nosotros porque es el equipo más lejano y estábamos seguros”.

Preguntado por cuál cree él que es rival más complicado, el dirigente rojiblanco ha dejado claro que todos los equipos son complicados. Hay que respetar por igual a todos los equipos porque si están en Champions es qué han hecho méritos para lograr estar ahí.

Esta temporada supone, para los colchoneros, la quinta consecutiva jugando entre los más grandes de Europa. Echo que Villaverde describe así: “Nos hemos asentado en la competición y año tras año avanzamos mucho, dice mucho del club y del trabajo que hacemos. Estamos satisfechos. Esperemos ser capaces de dar esa respuesta tan favorable”.

Ante la pregunta de con quién irá Diego Costa en el choque entre Chelsea y Atlético, hay que recordar que todavía no está decidido el futuro del brasileño, el mandatario se ha mostrado tajante: “No lo sé con quién irá. Tenemos que centrarnos en lo que nos viene, que es LaLiga y ver qué acontece con todo, fichajes que no podemos hacer hasta la ventana de invierno, y luego con las competiciones”.

A priori, la fase de grupos para el Atleti parece complicada pero para Clemente Villaverde, el Atlético se caracteriza por el optimismo, siempre está ilusionado.