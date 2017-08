Previa UD Las Palmas - Atlético de Madrid: la victoria como objetivo

Una nueva batalla. Los gladiadores colchoneros llegan a tierras canarias en busca de seguir dejando huella en la historia. En una historia interminable y grandiosa. El Atlético de Madrid afronta una nueva temporada y no ha comenzado con buen pie. Pero las batallas no es como empiezan sino como acaban y los del Cholo saben que deben dar un viraje de 180 grados a la situación actual. La batalla debe cambiar de rumbo. El Atlético debe ser el de siempre. Ese ejército rocoso, que sabe defenderse cuando el rival se encuentra en su mejor momento y ataca en el segundo exacto. Un ejército perfectamente conformado.

Pero en las batallas siempre hay un rival, un rival que pasa por diferentes momentos. Este será la UD Las Palmas que, tras perder en la primera jornada, no llega en su mejor momento. Sus soldados principales no estarán en esta nueva batalla y es que Vitolo (por cortesía) y Halilovic (por sanción) serán baja para el encuentro de este sábado.

Recuperados y con ilusión

El Atlético de Madrid regresa a la competición doméstica en busca de alzarse con la victoria. La ilusión no falta en un equipo que no ha consumado ninguna incorporación este verano a excepción de Vitolo que se encuentra cedido en Las Palmas pero que no disputará el encuentro. Un encuentro con morbo pero sin el protagonista principal en el encuentro. Un protagonista que como diría el Cholo es otro, el balón. Ante este encuentro Simeone recupera dos piezas claves como Godín y Filipe Luis que se perdieron el debut ante el Girona por sanción y lesión respectivamente. Además han viajado Werner, Thomas y Gameiro. El ariete bleu entra en la primera convocatoria de la temporada 17/18 después de perderse toda la pretemporada y el debut por lesión. Thomas regresa tras sanción mientras que el meta argentino entra por primera vez desde su llegada en convocatoria oficial.

Después de una semana de entrenamientos el grupo se muestra recuperado después del mal paso por Girona y es que el mal juego y la mala actitud no gustaron a los aficionados colchoneros quienes piden que se dejen todo en el campo, independientemente del resultado. Por ello el Cholo buscará una nueva versión dando paso a Correa y Vietto arriba ante la sanción de Griezmann mientras que dará también paso a Godín y Filipe en defensa.

Bajas para recibir al asesino

Las Palmas recibe a su asesino la pasada temporada. Cero a cinco fue el resultado cosechado por el Atleti en el estadio insular la pasada campaña. Un resultado abultado que reflejó el buen estado del Atleti ante unas Palmas en declive. Después de cambiar de entrenador y perder pilares fundamentales como Roque Mesa Las Palmas intentarán hacer frente al Atleti con varias bajas y en un momento poco inestable. Con Tana multado por salir de fiesta Manolo Márquez no podrá contar con Halilovic por sanción después de ser expulsado en el primer encuentro de Liga.

Además no podrá contar con uno de sus hombres estrella y jugador colchonero, Vitolo Machín. El canario no jugará después de que su presidente anunciase que no jugaría el encuentro por motivos de cortesía y ya que no quiere poner en apuros al jugador. Sin clausula del miedo pero con una cortesía muy semejante a ella. En resumen, una baja que los amarillos notarán.

Iglesias Villanueva, el juez

El encargado de dirigir la contienda será el colegiado Iglesias Villanueva del colegio gallego. Iglesias Villanueva estará acompañado por Alfonso Costoya Rodríguez (Comité Territorial Gallego) y Enrique José Ramos Ferreiros (Comité Territorial Gallego). Alexander González González (Comité Tinerfeño) será el cuarto árbitro.

Posibles alineaciones partido UD Las Palmas vs Atleti