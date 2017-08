Simeone: "Sin la humildad para correr y defender no se hubiera llegado a este resultado"

Google Plus

Simeone en el encuentro ante Las Palmas. FOTO: Atlético de Madrid

El Cholo Simeone compareció en rueda de prensa tras finalizar el encuentro en Canarias. Con un arranque espectacular, el equipo supo encarrilar el partido y colocarse con un 0-2 en los primeros 5 minutos. Los goles de Correa (2’) y Carrasco (5’) allanaron el camino hacia la victoria.

Ante los periodistas, el Cholo describió el encuentro como un encuentro muy bueno, con un comienzo muy enérgico y dinámico y sabiendo cuáles eran los puntos débiles del contrario, lo que les ayudó para conseguir la ventaja y empezar otro partido.

Orgulloso del papel que habían desarrollado los jugadores durante el encuentro, alabó la buena adaptación que habían tenido a todos los cambios de sistema que hubo durante el partido. “Mis jugadores respondieron muy bien a los cambios de sistema”. Destacó, además, que para él, esto habla muy bien de ellos.

El gran inicio y la efectividad ha sido uno de los puntos más destacados. El técnico rojiblanco fue preguntado por si se había imaginado lo que había ocurrido minutos antes, a lo que respondió: “Siempre me imaginó lo mejor y que cualquier situación puede generar peligro. Fuimos muy contundentes y con una ambición para ir a por el partido. Supimos leer las situaciones para encontrar los espacios que aparecen cuando vas 0-2”.

El argentino fue muy respetuoso al hablar del equipo contrario, dejando claro que nunca va a hablar del juego del rival, pues él solo se fija en lo que hacen sus futbolistas y cómo actúan.

A pesar de la brillante actuación de los rojiblancos, como refleja el resultado, el Cholo no describió el choque como un encuentro cómodo: “Cómodo no hay nada en el fútbol, pudieron ponerse a un gol, sin la humildad para correr y defender como hicieron los míos no se hubiera podido llegar a este resultado”

Segundo partido de liga y primera victoria para el Atlético de Madrid que sirve para borrar el mal inicio de temporada de la jornada anterior ante el Girona FC.