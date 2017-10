Google Plus

Vrsaljko, víctima del virus FIFA. FOTO: Club Atlético de Madrid

El lateral del Atlético de Madrid, Vrsaljko sufre una sobrecarga en el muslo derecho y se descarta que llegue a sufrir una lesión muscular más seria, así lo afirma el parte médico del Atlético. El estado del jugador queda pendiente de evolución para ver si, finalmente, puede entrar en la convocatoria para enfrentarse al FC Barcelona. Nada más aterrizar en Madrid, procedente de la concentración con la selección de su país, el croata se sometió a unas pruebas médicas, una resonancia magnética nuclear para estudiar el alcance de su lesión.

Las alarmas se encendieron en el conjunto madrileño tras saber que Vrsaljko había sido sustituido en el minuto 84’ del partido que enfrentaba a Croacia y Ucrania. Salió y tuvo que ser atendido en la banda tras sentir un pinchazo en el muslo derecho. Volvió al terreno de juego pero pasados dos minutos fue sustituido.

Ante la preocupación del Atlético, el jugador ya había mandado un mensaje tranquilizador en unas declaraciones sobre su estado para la prensa de su país. El futbolista aseguraba que solo fue un susto. "No hay lesión, sentí una presión más fuerte de lo normal en el aductor y creímos que lo mejor era que entrara un compañero. No podía esprintar, así que era aconsejable que entrara un futbolista fresco para no causar debilidad en esa zona".

El defensa rojiblanco jugó como lateral izquierdo, una posición poco habitual para él, en el partido de clasificación donde Croacia logró una plaza para la repesca de cara al Mundial. Al finalizar el partido, Vrsaljko concedió unas palabras sobre sus sensaciones al jugar en esa demarcación. "Está claro que me siento mejor en la derecha, pero para mí no fue la primera vez en la izquierda y no es ningún problema. En primer lugar está siempre lo que necesite el equipo y después lo personal".