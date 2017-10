Juanfran: "El Barça no es sólo Messi"

Google Plus

Juanfran en un partido frente al Betis. FOTO: Rodrigo J. Torrellas - VAVEL

Cuando se habla del Atlético, uno no puede olvidarse de Juanfran, que se ha convertido ya en todo un emblema para los suyos. Su equipo se enfrentará al Barça de Valverde, que no ha acumulado ninguna derrota en liga por el momento, en esta octava jornada de dicha competición.

El defensa colchonero se expresó de esta manera cuando fue preguntado por el partido del sábado: “El Barça tiene un grandísimo equipo, grandes jugadores. Tienen a Messi, que marca las diferencias y hace que las cosas sean más fáciles”. Con respecto a los puntos por donde podrían atacarles declaró: “Ya más o menos conocemos las cosas no tan buenas que tienen de tantos años que nos hemos enfrentado a ellos. Intentaremos exprimirlo al máximo para ganar”.

Juanfran sabe que el Barcelona cuenta con la ventaja de tener entre los suyos a un jugador que bien podría considerarse de otra galaxia: Lionel Messi. Cuando fue preguntado por cómo podrían parar al argentino, contestó lo siguiente: “Tengo y tenemos la experiencia de que si Messi no tiene un buen día es porque estamos encima de él, hacemos buenas coberturas o porque él en sí mismo, a lo mejor no tiene un buen día… Pero bueno, el Barcelona no es sólo Messi”.

Básicamente, lo que el equipo necesita es dar lo mejor de sí mismo en un encuentro que se presenta complicado, en el que el rival viene fuerte y con ganas de mantener una racha impecable. Juanfran tiene esto muy claro, pero también tiene la certeza de que no es un reto imposible y conoce bien al equipo blaugrana.

Además, Juanfran se acordó del primer partido que jugaron en su nuevo estadio, y lo describió como “inolvidable y maravilloso”. Afirma que será un recuerdo que él y su familia guardarán para toda la vida.

Por lo que respecta a Diego Costa, jugador que se incorporará al terreno de juego a partir de enero, el alicantino dijo que tiene una alegría que sabe contagiar al resto de compañeros: “Es un jugador de contagiar cosas positivas y cuando le toque jugar estoy seguro de que nos va a aportar todo lo que nos aportó en las otras épocas que estuvo con nosotros”. Sin embargo, añadió también que, teniendo en cuenta que el hispano-brasileño no jugará hasta recién entrado el año que viene, lo primordial ahora es centrarse en los jugadores que tienen disponibles.