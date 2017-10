Simeone: "El camino es este, hicimos un buen partido"

Google Plus

Simeone valoró el encuentro tras el partido. Fuente: Atlético de Madrid

El técnico argentino valoró el encuentro en la rueda de prensa posterior al encuentro en el que los rojiblancos cosecharon un empate a uno después de ir casi todo el partido por delante. En cuanto al partido Simeone dijo: "Ha sido un gran partido de dos equipos con características diferentes. Nuestro primer tiempo fue muy bueno. Su portero fue determinante. A partir del 60' ellos atacaron con más claridad por la necesidad de empatar. Nos defendimos bien pero no pudimos sacar un contrataque para acomodar el partido del todo".

En una de las primeras noches de fútbol de altura la afición respondió y el entrenador atlético valoró a la misma sin olvidarse de su compatriota Messi: "El estadio es maravilloso, una noche más de fútbol brillante, con un Messi impresionante, extraordinario. Era el único que se veía que cada vez que la tocaba podía pasar algo distinto. Seguro que no se cansó tanto en el viaje como muchos esperaban porque hizo un partido tremendo. El camino es este, hicimos un buen partido".

Tras hablar de un rival como Messi Simeone quiso valorar a Saúl, que volvió a anotar un gol y qué gol: "Sigue creciendo, es importantísimo para nosotros. Para el presente y el futuro. Ojalá siga en la línea en que está. Cada vez es más profesional y más hombre. Ojalá siga dando cosas buenas al club". Y de Saúl pasó a valorar el trabajo de Griezmann: "Para mí el mejor partido que ha hecho Griezmann en casa. Tuvo dos ocasiones que le sacó el portero, tuvo la contra para Correa, defendió, aguantó el balón...".

En cuanto al encuentro se refiere quiso valorar qué le faltó al equipo en el final del encuentro: "Se jugó como buscábamos. En el primer tiempo nos sentimos cómodos, con situaciones claras además del gol. Ellos no tuvieron tanto peligro salvo la primera de Messi que resolvió bien Filipe. En el segundo ellos atacaron y nosotros no pudimos contraatacar". Y en cuanto al contraataque se refiere señaló: "Fue virtud de ellos de no dejarnos aprovechar ninguna segunda pelota. La más clara fue de Griezmann con Correa pero la pelota se quedó atrás".

Finalizó hablando sobre la ambición y si fue algo que le faltó al equipo: "No faltó ambición. La diferencia entre el primer tiempo y el segundo es que pisamos más el área y estuvimos más lúcidos. En el segundo no encontramos la jugada".