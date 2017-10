Google Plus

A mejorar: cerrar los partidos a tiempo. Fotomontaje: Martín Velarde

El Atlético de Madrid no consiguió los 3 puntos frente al Barcelona, en la primera prueba de fuego del Wanda en Liga. Los primeros minutos fueron de locos, ambos equipos no se encontraban en el terreno de juego y las ocasiones iban de un lado a otro, sin un claro dominador. La primera ocasión fue de la mano de Messi pero no encontró puerta. El Atleti contestó con dos jugadas fruto de la buena conexión de Griezmann y Correa.

Desde el minuto 7 el Barcelona se hizo dueño y señor del balón, aunque el Atleti no dejó de atacar con salidas a la contra y que hicieron mucho daño a los culés. La alegría llegó cuando Saúl abrió la lata de los rojiblancos con una jugada magistral que acabó con golazo. Todo se ponía de cara para los del “Cholo” pero, como viene siendo habitual, tras el gol, el Atleti echó el cerrojo en su portería y renunciando al ataque. A solo 10 minutos del fin, Luis Suárez logró el empate.

Desde hace tiempo, viene siendo habitual cómo plantea el “Cholo” los partidos. Abrir el marcador y defenderlo, renunciando al ataque y cerrándose en defensa. Una forma de jugar que, con equipos de menos nivel puede resultar efectivo, pero con equipos como el Barcelona o el Chelsea difícilmente saldrá bien y se acaba pagando. Con el gol tempranero de Saúl, al Atleti le quedaban 70 minutos para cerrar el partido. Y es que, el Atleti pudo llevarse la victoria porque disfruto de ocasiones para ello. Pero en vez de eso, Simeone siguió su pensamiento y decidió echarse atrás y salvar los 3 puntos que, hasta ese momento estaban en casa. En la segunda parte, daba la sensación que ya no tenían ganas de jugar y la presión del rival les venía grande. El juego de los colchoneros no avanzaba más allá del medio campo, las jugadas no llegaban al área contraria lo que hizo un encuentro aburrido en el que solo se veía a un equipo, el Barcelona.

La presión que tanto caracterizó a los colchoneros ya no está. Quizás la consecuencia sea la edad de algunos de sus jugadores que hacen que el cansancio no pase en vano. Si el Atlético de Madrid quiere aspirar a todo en esta temporada tiene que volver a recuperar la presión, matar los encuentros sin sufrir y no echar el cerrojo atrás renunciando al ataque.