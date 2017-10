Próximo destino: Bakú - allá van los 20 elegidos del conjunto rojiblanco

Google Plus

Los colchoneros buscarán la victoria que les permita seguir en la Champions. IMAGEN: ATM.

La Champions está que arde y el Atlético tiene que estar más concentrado que nunca, puesto que tras la dura derrota frente al Chelsea en el Metropolitano, los de Simeone han quedado desplazados al tercer puesto del arduo grupo C. De seis puntos posibles, tan sólo han logrado rascar uno, por lo que el próximo miércoles, en el que se verán las caras con el Qarabağ en Bakú, no pueden fallar: sólo les vale ganar si no quieren quedarse fuera de esta edición de la máxima competición continental.

Así pues, los futbolistas convocados han sido: Moyá, Oblak, Werner, Godín, Filipe Luis, Savic, Vrsaljko, Lucas, Giménez, Thomas, Koke, Saúl, Carrasco, Augusto, Gabi, Gaitán, Griezmann, Fernando Torres, Correa y Gameiro.

En efecto, ha habido cambios con respecto a los elegidos para el que fuera el primer partido de Champions en el Metropolitano, disputado ante los blues de Conte. Para esta ocasión, Simeone prescindirá de Juanfran, Augusto y Vietto, pero contará, por otra parte, con Werner, Vrsaljko y Gameiro. Por suerte para el equipo, los que han quedado al margen de la convocatoria han sido por cuestiones de criterio técnico, ya que no hay ninguna baja, ni por sanción ni por lesión, en la plantilla rojiblanca.

El rival al que se enfrentan es el cuarto clasificado del grupo, ya que no ha sumado ningún punto hasta el momento. El Qarabağ, un equipo con una conmovedora historia a sus espaldas, ha conseguido un puesto en la fase de grupos de la UCL por primera vez en su historia, por lo que no debe ser subestimado: también ellos lucharán por seguir en la competición.

Es de vital importancia que el equipo esté concientizado de lo que está en juego, que no es ni más ni menos que el pase a la siguiente fase de Champions. Este pequeño paso podría servir para estar más cerca de quitarse la “espinita clavada” que todo atlético desea ver en forma de trofeo expuesto en el Wanda Metropolitano.

Todo está en manos del equipo.