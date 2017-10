Google Plus

Previa Qarabag - Atlético de Madrid: al borde del precipicio

El Atlético, al filo de la navaja en Europa

Los rojiblancos no han comenzado con buen pie la temporada europea, empate ante la Roma y derrota en el último instante contra el Chelsea suman un punto en las dos primeras jornadas de Champions. No hay margen de error, el Atlético ha de ganar en Bakú y depende de sí mismo para seguir avanzando en su competición más ansiada. A cinco puntos del Chelsea, victorioso de momento en todos sus choques, y a tres de la Roma, todo aquello que no sea puntuar en la capital azerí supondría un gran varapalo para el subcampeón de dos de las últimas cuatro ediciones, que podría decir adiós a la Liga de Campeones.

Además, el Atlético acumula tres partidos consecutivos sin ganar; una derrota en Champions y dos empates en Liga muestran una estadística que se ve perjudicada también en Europa, competición en la que solo han salido victoriosos en cuatro de sus últimos diez duelos.

Primer equipo azerí en colarse en la fase de grupos de la Champions

Cuarta vez que el Qarabag se cuela en los bombos de la Liga de Campeones y segunda ocasión en la que el Olímpico de Bakú se juega un encuentro de Champions en esta temporada. No pudo el equipo de Gurbanov contra la Roma en casa, aunque no tuvo mala actuación. No se puede decir lo mismo de su encuentro frente al Chelsea en Inglaterra; los londinenses golearon al Qarabag situandolo en el último puesto de la tabla clasificatoria.

Aún no se ha confirmado la convocatoria, aunque las predicciones apuntan a la misma que en ocasiones anteriores. Entre sus integrantes se encuentran dos futbolistas españoles, Míchel y Quintana.

El Qarabag no acogerá al Atlético en casa

El club azerí sufrió el exilio hace ya más de veinte años de su ciudad natal, Agdam. La región es actualmente una ciudad fantasma, deshabitada tras el conflicto provocado por la guerra entre Armenia y Azerbaiyán en 1993 y situada en el ámbito militar aún hoy en día. Entre sus emigrantes se encontraba el equipo de fútbol de la localidad, que se trasladó a la capital azerí abandonando el Imarat Stadium, que quedó en ruinas. Mientras tanto, el Qarabag representará el orgullo de los azerbaiyanos tras colarse por primera vez en la máxima competición europea.

Simeone pone rumbo a Azerbaiyán

El técnico argentino cuenta con toda su plantilla a disposición tras la vuelta de Agusto Fernández y Vrsaljko de sus respectivas lesiones. El primero, aún no ha disputado ningún encuentro en esta temporada y las consecutivas lesiones en el ligamento de la rodilla le han impedido seguir una trayectoria recta con el Atlético, podría ser su momento. Por otro lado, se caen de la lista Vietto y Juanfran por decisión técnica. El resto de los futbolistas, en concreto veinte, ya están en Bakú: Moyá, Oblak , Werner, Godín, Filipe Luis, Savic, Vrsaljko, Lucas Hernández, Giménez, Thomas, Koke, Saúl, Carrasco, Augusto, Gabi, Nico Gaitán, Griezmann, Torres, Correa y Gameiro.

Al margen de la convocatoria, tanto Antoine Griezmann como Koke no han completado los entrenamientos ya en césped azerí. El francés arrastra un cuadro febril y aún es duda para el choque, mientras que Koke se ha entrenado al margen del grupo por molestias musculares.

Los técnicos opinan:

Simeone: "Está claro que el rival, aunque aparenta ser débil, contra el Chelsea hizo una buena primera parte y a la Roma le costó ganarle. El Qarabag jugando en casa presentará dificultades. Nosotros trataremos de llevar el partido al lugar donde más cómodos nos sintamos".

Gurvanov: "Sabemos que el Atlético está muy por encima, pero tenemos ilusión y jugamos en casa con nuestra gente. Participar en la Champions siempre fue nuestro objetivo y hacerlo delante de 60.000 personas ha sido increíble".