Saúl: " No estamos aprovechado las ocasiones que tenemos"

Google Plus

Saúl

Tras el fatídico choque de los colchoneros en Azerbaiyán en el que solo pudieron conseguir un punto de los tres que necesitaban, salieron a dar la cara diversos jugadores rojiblancos, entre ellos Saúl que que aún no está todo dicho y que quedan tres partidos donde si los colchoneros consiguen la victoria pasarán como segundos de grupo.

El resultado de ayer fue uno de los peores de la temporada, aunque el Atlético consiguió un empate se le complicó mucho el pase a los octavos de final de la Champions League, ya que se encuentra con tan solo dos puntos y tercero de la clasificación. “sabíamos que si no ganábamos aquí las cosas se pondrían muy complicadas. Ahora nos quedan tres partidos que tenemos que ganar para tener alguna posibilidad. Es lo que vamos a intentar hacer. No nos queda otra”. Con estas palabras el mediocentro rojiblanco quiso dejar claro que el Atlético aún no está muerto en su lucha por la siguiente ronda y es que si los colchoneros consiguen imponerse en los tres partidos que les quedan pasarían seguro como segundos de grupo y habría que ver si como primeros. Los dos primeros partidos en el feudo colchonero podrían catalogarse como sencillos, primer Qarabag y luego Roma para finalmente ir a Londres a enfrentarse al Chelsea.

Pudo quizás la ansiedad de un club que por jugadores debió ganar ayer de forma abultada a los locales. “hemos empezado con mucha ansia de querer ganar y en los últimos minutos de la primera parte hemos estado mejor. Pero al final el tiempo va pasando, el rival se crece porque ve que no le estamos haciendo daño y a nosotros nos van entrando las prisas. A pesar de todo tenemos que tener tranquilidad y sabemos que tenemos un gran equipo y que podemos sacar esto adelante. Vamos a trabajar para ello”. Sin duda el Atleti lo tiene complicado, pero es en esos momentos cuando los colchoneros sacan garra de donde no parecía y se crecen ante las adversidades.