La firma de Atleti VAVEL: Houston, tenemos un problema

Fuente: Atlético de Madrid

Como si se tratase de la película Apolo XIII y su mítica frase, Houston tenemos un problema, el Atleti tiene un problema. Y es que el Atlético de Madrid se ha complicado la vida para pasar a octavos en Europa. El tercer partido de la fase de grupos decepcionó a todos. No pudo con un Qarabag que, teniendo un nivel muy inferior, plantó cara a los colchoneros llegando a ser superior en algunos momentos. Los del “Cholo” tenían el deber y la obligación de ganar en Bakú pero no parecían tenerlo en mente. Un partido de gran exigencia, por lo que suponía para el Atleti. Exigencia que, por otro lado, no se vio en los 90 minutos. Ni jugando con uno más, ni los cambios ayudaron a dar ese plus que necesitaban. La segunda parte se podría calificar como un suicidio.

A la ya falta de goles, falta de ideas, se sumó el planteamiento del técnico argentino que sacó a jugadores poco habituales como Gaitán o Gameiro y dejó en el banquillo a otros como Koke o Thomas, estos últimos de gran importancia para sus compañeros. Este gesto dejó traspuestos a la parroquia colchonera que no entendía esta idea de su entrenador, aunque últimamente el “Cholo” cambia mucho los planes a los que nos tiene acostumbrados. Y como se pensaba desde un primer momento, este nuevo orden de jugadores no salió bien. Gameiro y Gaitán no aguantaron el partido entero y fueron sustituidos en la última media hora. La ausencia de Koke y Thomas y el mal partido que protagonizó el Atlético puede que vayan de la mano. Quizás el “Cholo” debería darse cuenta de que sin ellos, el juego del equipo no es el mismo y ayer se notó y mucho.

Ahora bien, dejemos el pesimismo y la decepción atrás. Es cierto que el Atleti está al borde del precipicio en Champions, que conseguir tres de tres es algo difícil y más viendo cómo va el equipo en este curso, que tendría que ocurrir un pequeño milagro para superar esta crisis en Europa. Pero también es verdad que este equipo es capaz de lo peor y de lo mejor, que Simeone es un líder y un capitán de barco que sabe dar solución a este bache y volver a la senda victoriosa. Como dijo en rueda de prensa, “yo confío en este equipo”, pues como nosotros siempre hacemos y no cambiaremos, confíemos en ellos.