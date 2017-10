Previa Celta - Atlético de Madrid: jugando al escondite con los goles

El Atleti visita Balaídos con un objetivo claro: ganar. Los sucesivos tropiezos tanto en Liga como en Champions hicieron temerse lo peor a un equipo que nunca dejó de creer. El choque frente al Celta será decisivo para calificar como en estado de crisis o no, el ánimo de los rojiblancos tras empatar ante el Leganés, Barcelona y Qarabag, y sufrir en la derrota frente al Chelsea. Los de Simeone necesitarán ampliar la puntuación en la tabla para proseguir en la carrera hacia el liderato, que actualmente ocupa el Barcelona a seis puntos por encima. Además, el técnico argentino nunca ha encadenado cinco duelos consecutivos sin festejar la victoria, por lo que será vital también para mantener el récord.

Enfrente el Celta de Vigo que, tras golear por 2-5 a Las Palmas en Gran Canaria, llegan más frescos que nunca contrastando el estado emocional de su próximo visitante.

El Atlético visita Balaídos, estadio en el que se ha impuesto en cinco de sus seis últimas visitas. La última derrota, en febrero de 2015 por 2-0. Campo favorito del Atlético, coronándose como el equipo que más partidos ha ganado en Vigo en toda la historia de la Liga. Además, ha salido victorioso en los últimos cuatro partidos de Liga y en tres de los cuales el Celta no logró marcar. Antoine Griezmann ha anotado cinco tantos en los últimos cuatro enfrentamientos ligueros con el Celta, siendo también el futbolista que más goles ha marcado de cabeza al conjunto vigués. La estadística de la pasada temporada también favorece al Atlético en goles, ganando por 0-4 en Balaídos y por 3-2 en el Vicente Calderón.

El técnico del Atlético ha convocado a toda la plantilla a su disposicion, exceptuando al guardamenta Axel Werner por decisión técnica. Además, se caen de la convocatoria Koke y Yannick Carrasco por lesión. El belga no entrenó el pasado viernes debido a unas molestias en su rodilla izquierda derivadas por la tendinopatía rotuliana que padece; mientras que Koke sufre un pequeño edema en el muslo derecho, descartando lesiones musculares y quedando pendiente de evolución tras someterse a una resonancia magnética esta semana y tras el partido de Champions en Bakú.

Por otro lado, vuelven a la lista del argentino Vietto y Juanfran. El resto de la convocatoria la componen: Oblak, Miguel A. Moyá; Filipe Luis, Lucas Hernández, Godín, Savic, Giménez, Vrsaljko, Juanfran; Thomas Partey, Saúl, Augusto Fernández, Gabi, Gaitán; Griezmann, Correa, Vietto, Torres y Gameiro.​

Juan Carlos Unzué también podrá contar con casi todo su plantel para enfrentarse al Atlético. De la lista del técnico navarro solo se caen Roncaglia, por lesión de rotura fibrilar en bíceps femoral derecho, y Rubén Blanco por sanción tras ver la roja la pasada jornada en Gran Canaria. Además, Emre Mor sufre un esguince en el tobillo derecho, aunque sí ha entrado en la convocatoria. La sorpresa en la lista de Unzué llega con la llamada al jugador del filial Brais Méndez.

La convocatoria completa la forman: Sergio, Iván, Hugo Mallo, Jonny, Fontàs, Cabral, Sergi Gómez, Radoja, Lobotka, Pablo Hernández, Jozabed, Brais Méndez, Wass, Sisto, Hjulsager, Iago Aspas, Guidetti, Maxi Gómez y Emre Mor.

El encargado de arbitrar el Celta-Atlético será un viejo conocido para el equipo gallego. La pasada temporada, el Celta recurrió el acta del colegiado andaluz tras el partido en Ipurúa contra el Eibar. El colegiado estará acompañado por Alfonso Baena Espejo (Comité Territorial Andaluz) y José Alcoba Rodríguez (Comité Territorial Andaluz), mientras que Leandro Carbajales Gómez (Comité Territorial Asturiano) ejercerá como cuarto árbitro.​ ​

Simeone: El fútbol no es fácil, pero estamos en el lugar que nos toca e intentando dar el máximo. Estamos manejando niveles de competitividad buenos, más allá de la derrota contra el Chelsea. Lo preocupante sería si dejamos de competir o de ser nosotros mismos.

Unzué: El Atlético de Madrid siempre es competitivo, un rival incómodo. Tenemos que estar a la altura y no me fío del Atleti. Aún no estando en su mejor momento será intenso y competitivo.