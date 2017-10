Fernando Torres: el Niño superará al Sabio. Fuente AFP

Fernando Torres tiene la posibilidad de igualar a la leyenda rojiblanca, Luis Aragonés, en cuanto a partidos jugados con la camiseta del equipo colchonero. El delantero rojiblanco de Fuenlabrada acumula 300 partidos en Liga, 36 partidos en Copa del Rey y 31 partidos en competición europea, sumando un total de 367 partidos con la elástica rojiblanca. Por otro lado está Luis, con un total 368 partidos con la camiseta del Atlético de Madrid, divididos en 265 partidos jugados en Liga, 55 en Copa del Rey y 48 partidos en total en competición europea.

“¡Niño! Usted no sabe nada de nada´. Con el tiempo, entendí que lo que hacía porque me apreciaba mucho. Me estaba preparando para que pudiera llegar donde yo quisiera y me estaba preparando desde el cariño que me tenía y que siempre conservó. Creía en mí”, estas palabras las escribió Fernando Torres tan solo un día después de que el Sabio de Hortaleza nos dejara para irse a ese tercer anfiteatro del Vicente Calderón.

Si Fernando Torres jugara en Balaídos, el Niño que no sabía nada de nada igualará a Don Luis en número de partidos que Luis disputó con la camiseta del equipo de su vida, el Atlético de Madrid.

Luis Aragonés permaneció como jugador del equipo rojiblanco a lo largo de 12 temporadas, en ellas se ganó el respeto de sus compañeros, de sus entrenadores y, cómo no, de la afición rojiblanca, durante toda su vida. Fernando Torres, con 11 temporadas, también lo es para compañeros, entrenador, y afición. El Niño ha perdido fuelle en canto a minutos y está claro que Torres, no cuenta con la confianza suficiente, en sí mismo, y por parte del Cholo Simeone. Aún así, sigue siendo una leyenda y sigue contando con todo el cariño de la afición, ahora del Metropolitano, y seguirá teniéndolo, una vez más el Niño volverá a hacer historia y volverá a superar al Sabio, y la afición seguirá coreando su nombre. Torres será eterno, igual que su ídolo Don Luis.