Gameiro: "Estoy contento por marcar goles y ayudar al equipo"

Fuente: Club Atlético de Madrid. FOTO: Ángel Gutiérrez

En un nuevo partido gris del Atlético, los de Simeone se llevaron tres puntos de oro gracias a un solitario gol de Kevin Gameiro en el minuto 28. Precisamente el goleador de la tarde analizó a pie de campo la victoria rojiblanca “No fue nuestro mejor partido, pero conseguimos ganar que era muy importante”. El francés no esta teniendo un buen comienzo de temporada, no ha contado apenas para Simeone, pues solo ha disputado 2 partidos como titular eso sí han sido los dos últimos encuentros frente al Qarabag y hoy ante el Celta en Balaídos. A esta situación se refirió el ex del Sevilla frente a los micrófonos de Bein Sport “Ahora que estoy jugando puedo ayudar al equipo con goles, estoy muy contento”. Tras cuatro partidos sin conseguir la victoria, los del Cholo han vuelto a vencer en LaLiga en un campo que se le da extraordinariamente bien, “Tenemos que seguir trabajando, para hacer mejores partidos, jugar mas entre nosotros y así crear mas ocasiones de gol” comentó Gameiro.

También el uruguayo Diego Godín compareció ante los medios en un día muy importante para él, pues ha igualado a Luis Amaranto Perea como el extranjero que más veces ha vestido la camiseta del Atlético de Madrid (314 partidos), a ese hito se refirió el central uruguayo “es una alegría enorme para mí ser el extranjero que más ha vestido la rojiblanca junto a Perea. Los números marcan cosas y es una cifra importantísima para mí. Es una nueva página del club en lo personal. Será recordado por los números, pero lo que más quiero es que se recuerde por lo que he hecho para el club tanto dentro como fuera del campo. Así que vamos a seguir por este camino”.

Diego Godín que finalizó el partido como capitán, también valoró la victoria en Balaídos, “Sabíamos que era un campo difícil y la necesidad que teníamos de conseguir la victoria tras los últimos malos resultados que habíamos cosechado. Hoy el detalle del gol marcó la diferencia que es lo que nos ha faltado en otros partidos en los que nos hemos merecido mucho más.”

Jan Oblak ha sido el jugador mas destacado del Atleti en el día de hoy, cuajando una vez mas una brillante actuación con mas de una parada de mérito. Al partido del guardameta esloveno se refirió también Godín, “Jan es fundamental para nosotros. Es importante para el equipo tener grandes jugadores en todas las posiciones. Si no es el mejor está entre los mejores porteros del mundo. Para mí es el mejor hoy por hoy” sentenció Godín.