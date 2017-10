Análisis del rival: Un histórico en horas bajas

Google Plus

Once inicial del Elche ante el Alcoyano. FOTO: Elche C.F

Comienza la Copa del Rey para el Atlético, y el primer rival es un viejo conocido del equipo colchonero: El Elche C.F. El cuadro ilicitano vive actualmente uno de los peores momentos de su historia, milita en la Segunda División B del fútbol español (Grupo 3) tras una temporada pasada nefasta en LaLiga 123 donde consumó su descenso. Pero el Elche es un histórico de nuestro fútbol, en sus 95 años de vida, ha militado nada más y nada menos que 21 temporadas en Primera División y otras 37 en Segunda ocupando así la 5ª posición en la clasificación histórica de la categoría de plata española.

En esta temporada el equipo dirigido por el valenciano Vicente Mir busca retornar a la categoría que merece, por historia, estadio y afición. Pero la Segunda B no es nada fácil y lo está sufriendo el Elche en sus propias carnes. Tras 10 jornadas el cuadro alicantino marcha 4º clasificado, en puestos de Play-Off para disputar el ascenso a Segunda aunque a 10 puntos del líder el Mallorca, con 5 victorias, 3 empates y 2 derrotas pero sumido en la primera crisis de la temporada y es que solo ha sumado 1 victoria en los últimos 5 partidos y además los dos últimos encuentros (frente al Llagostera y Alcoyano) se saldaron con derrota, esta última frente al equipo de Alcoy y jugando en casa ha escocido mucho en el equipo llegando incluso el presidente, Diego García, a convocar un gabinete de crisis reconociendo que vio al equipo “lento y sin chispa” en el encuentro de este pasado fin de semana en el Martínez Valero.

Pero en la Copa del Rey todo es diferente, en la competición del KO marchan mejor las cosas para el cuadro ilicitano. Llega a dieciseisavos tras haber superado 3 rondas anteriormente: frente al Badalona 2-2 (se clasificó el Elche en los penaltis), 3-2 venció posteriormente al Durango necesitando también una prórroga para pasar y por último apeó a su máximo rival el Hércules, en el derbi y en Rico Pérez 0-1 con gol de Verdu. Ahora se enfrentan al Atleti, uno de los grandes equipos de España y aun sabiendo las dificultades de enfrentarse al cuadro de Simeone, afrontan esta eliminatoria con “alegría, ilusión y ganas de competir” comentó Mir.

El cuadro de Vicente Mir destaca por la mezcla de juventud y veteranía de su plantilla, destacando la presencia de jugadores muy experimentados y jóvenes promesas de su cantera que buscan hacerse un hueco en un club que aspira al ascenso. Entre esos jugadores más veteranos sobresalen el guardameta José Juan, ex del C.D Lugo, el defensor Edu Albácar, toda una leyenda del club que lleva en sus filas desde 2010 llegando a jugar en Primera, Segunda y Segunda B actualmente pero siempre con el Elche C.F. y el veteranísimo Nino. El canterano del Elche volvió al equipo de sus amores la temporada pasada tras su paso por el Levante, Osasuna y Tenerife llegando a ser un fijo en sus delanteras tanto en Primera como en Segunda División. El delantero almeriense no podrá estar sin embargo ante el Atlético de Madrid debido a unas molestias en la espalda, pero sí estará su compañero en la delantera, el guineano Sory Kaba que es la gran revelación de los franjiverdes esta campaña. El joven jugador ghanés de 22 años procede del Elche Ilicitano (filial del Elche C.F.) y es el máximo goleador del equipo con 5 goles en liga. Debido a su gran actuación, ha recibido la llamada de su selección, llegando a debutar como internacional el pasado 7 de octubre en la derrota de Guinea 1-4 ante Túnez.

Con todos estos alicientes se enfrentarán mañana a las 21:30 horas en el Martínez Valero de Elche dos clubs históricos con el objetivo de avanzar otra ronda más en la Copa del Rey.