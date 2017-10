El Atlético convoca a 16 futbolistas para el partido ante el Elche

Google Plus

El Atlético ya prepara su duelo ante el Elche || FOTO: Club Atlético de Madrid.

Este miércoles el Atlético de Madrid dará comienzo a su andadura en la Copa del Rey. Los chicos del Cholo Simeone afrontan una nueva edición del torneo del KO en la que tienen la esperanza de poder alzarse con el triunfo final.

De momento los rojiblancos se beneficiarán de la norma que empareja obligatoriamente a los equipos de Primera división que disputan competición europea esa campaña con los supervivientes de las rondas previas que han enfrentado a equipos de Segunda B y Tercera.

No obstante la diferencia de dos categorías no será garantía de nada puesto que el rival es un viejo conocido de la élite española que hace no tanto tiempo jugaba (y muy bien por cierto) en la categoría de oro nacional. Hablamos del Elche FC, al que solo una profunda crisis económica pudo hacer abandonar Primera en los despachos y que el año pasado terminó de culminar su caída a los infiernos tras una penosa temporada en segunda. Así pues el equipo ilicitano está dispuesto a dar una alegría a su afición en el encuentro que se disputará mañana en el Martínez Valero.

Cuatro jugadores del filial en la lista

La lista del Cholo Simeone para el partido de ida la conforman un total de 16 futbolistas. De ellos cuatro forman parte del equipo filial siendo los más reconocibles Sergi y Keidi Bare, que ya participaron en varios partidos de pretemporada dejando muy buenas sensaciones. Completan la terna de jugadores del segundo equipo el defensa Antonio Montoro y el delantero Alberto Ródenas.

En cuanto al capítulo de ausencias varios son los pesos pesados que se han quedado fuera de la lista. Oblak, Godin, Savic, Koke o Griezmann son algunos de los titularísimos que no disputarán este partido. Sí estará presente Saúl Ñíguez, extramotivado y con el corazón dividido porque se enfrentan los dos equipos de sus amores.