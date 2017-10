Augusto Fernández: “La eliminatoria se decidirá en nuestra casa”

Google Plus

Augusto Fernández en el partido frente al Elche | Foto: Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid empató el partido de la ida de dieciseisavos frente al Elche en el Martínez Valero, dejando toda la decisión de la eliminatoria para la vuelta en el Wanda Metropolitano. Un equipo plagado de suplentes, casi irreconocible, creó oportunidades en la primera mitad, dejando la segunda un poco más igualada y que acabó con el empate de los ilicitanos desde el punto de penalti.

Un gol de Thomas de cabeza, tras un centro de José María Giménez, haciendo un remate picado que acabó entrando en la portería de los locales. Torres fue el capitán del conjunto rojiblanco y Augusto fue uno de los protagonistas por volver a jugar los 90 minutos tras la lesión que le ha mantenido fuera de los terrenos de juego.

Precisamente Augusto fue uno de los jugadores que salió a zona mixta tras el partido para analizar el encuentro frente a los medios presentes en la sala.

Comenzó analizando el partido que se acababa de disputar: "Tuvimos ocasiones para encarrilar la eliminatoria, pero el fútbol no es merecer, sino hacer y quizás no estuvimos finos de cara a portería”, también habló sobre el partido del rival, el Elche: “Sabíamos que no iba a ser fácil, el Elche hizo las cosas bien y ahora debemos resolver la eliminatoria en casa”.

Continuó hablando sobre el dominio del Elche en la segunda mitad: “En la segunda parte ellos tuvieron ocasiones de peligro y nos arrinconaron, el fútbol es de momentos, y ese fue suyo”, y siguió hablando sobre el global del partido: “Tuvieron ese momento, pero en el global hicimos méritos para ganar este partido, se decidirá en el Metropolitano”.

Para finalizar, Augusto quiso hablar sobre la contundencia de cara al gol: “En la temporada hay muchos momentos y quizá sea un momento en el que no estamos siendo contundentes de cara al gol”, queriendo dar un mensaje de esperanza para los aficionados: “Mientras sigamos creando las ocasiones, estoy seguro de que esta situación goleadora cambiará”.