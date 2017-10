La firma del Elche vs Atlético de Madrid: la vida sigue igual

Tras encadenar 4 partidos consecutivos sin ganar, se antojaba vital que el Atlético de Madrid sumara los 3 puntos en Vigo, por no descolgarse de la lucha por la Liga y por recuperar las sensaciones de antaño. En Vigo se ganó sí, pero el juego rojiblanco tras una segunda parte en el que le faltó colgarse del larguero dejó muchas dudas, aunque lo importante era la victoria, tampoco pidamos más.

Ese 0-1 servía para que el equipo se quitara esa mochila de necesidad de victoria como el propio Simeone indicó, “ojalá que estos 3 puntos le sirvan al equipo para soltarse y jugar con más tranquilidad”, y entonces llegó la Copa del Rey, una competición que gusta en el equipo rojiblanco, ante un equipo de Segunda B, en fin, una oportunidad maravillosa para que el equipo sumará una nueva victoria y dejará buenas sensaciones para seguir la línea ascendente de Vigo y así afrontar con más moral las 2 finales próximas en el Wanda Metropolitano (frente al Villarreal y Qarabag), pero ni por esas….en el Atlético la vida sigue igual.

La primera parte fue un halo de esperanza para la parroquia rojiblanca, que veía por fin a su equipo superior al rival, buscándole las cosquillas arriba con la presión alta, dominando el centro del campo y creando un sinfín de ocasiones claras, con un Giménez todoterreno centrando como nunca ha centrado un lateral derecho colchonero esta temporada y un Thomas imperial picando la pelota al fondo de las mallas. Pero a esto se gana con goles y este Atleti no sabe ni como se pronuncia esa palabra. El árbitro pitó el descanso y hasta ahí llegó el Atleti, en la segunda parte se volvió a la realidad, dominio del Elche que consiguió agazapar a su rival en su campo y alguna que otra ocasión clara que por supuesto el Atleti desaprovecharía. Al final empate a 1-1 y con todo por decidir en el Wanda Metropolitano.

Vietto y el gol...

Luciano Vietto volvía a ser de la partida en uno de esos partidos que gustan a los delanteros, con un rival inferior, pero con ganas de agradar, dejando muchos espacios en defensa, con ocasiones claras y llegadas múltiples llegadas al aérea, en definitiva, el partido ideal para hacer 1 ó 2 goles y volver a coger confianza de cara a lo serio y demostrar de una vez al míster que no se equivocó quedándose contigo esta temporada. Pero eso Vietto no lo entiende, el argentino se ha debido portar muy mal en otra vida porque está gafado, no le entra nada, es como si al haberse despojado de la zamarra amarilla del Villarreal, donde por cierto se le caían los goles, se hubiera olvidado de hacerlos. La portería se ve diminuta en su cabeza. Ayer dispuso de 4 ocasiones clarísimas para marcar, pero entre el guante del meta rival, el palo o simplemente la falta de puntería del delantero, se terminaron yendo al limbo todas, una detrás de otra. Vietto no ha marcado todavía ni un solo gol en todo 2017, y estamos ya casi en noviembre… y en enero viene Diego Costa y el delantero de la plantilla actual que se duerma terminará saliendo y Vietto de momento no se quiere despertar.

Saúl, profeta en su tierra

Saúl es junto a Oblak el único jugador de la plantilla que hasta el momento había disputado todos los minutos oficiales, pero como es habitual con la llegada de la primera ronda de la Copa del Rey, los más habituales se dan un pequeño respiro. Esta vez no fue el caso de Saúl que parece que pactó con Simeone ir convocado e incluso tener unos minutos en su ciudad natal, donde tanto se le quiere. Al comenzar el partido recibió un homenaje con la entrega de una camiseta y una placa conmemorativas de su paso por las categorías inferiores del club ilicitano, a manos de su padre, un canterano del Elche y uno de sus hermanos. El internacional español se llevó la gran ovación de la noche al saltar al campo en la segunda mitad, que viendo cómo iba nos deja serias dudas de si su entrada al terreno de juego era pactada o por necesidad.

Torres, tras los pasos de Luis

El choque del Martínez Valero sirvió para que Fernando Torres alcanzara su partido oficial número 368 defendiendo la camiseta del Atlético, igualando así el registro de Luis Aragonés. Con esos 368 partidos El Niño iguala a su mentor, el entrenador que le hizo debutar en el club de sus amores y con el que fue campeón de Europa en 2008 en Viena con aquel mágico gol a Alemania, como el octavo jugador con más partidos disputados con la rojiblanca, el próximo objetivo de Torres, alcanzar a otro mito colchonero: Arteche que cuenta en su haber con 421 partidos.

Por fin Augusto

El centrocampista argentino se ha vuelto a sentir futbolista después de que una gravísima lesión de rodilla le apartara de los terrenos de juego hace ya más de un año (26 de septiembre de 2016 vs Deportivo). El ex del Celta cuenta con el alta médica desde principio de temporada, pero no había podido disputar ni un solo minuto hasta ayer, cuando jugó todo el partido ante el Elche siendo el centrocampista con más efectividad de pase del equipo, sin duda una gran noticia para el Cholo recuperar a Augusto. También Miguel Ángel Moyá disputó sus primeros minutos de la temporada cuajando una gran actuación en las pocas llegadas que tuvo el Elche. Ante el penalti de Lolo Plá no pudo hacer nada.

Thomas sigue creciendo

El ghanés sigue disfrutando de la mejor temporada de su carrera hasta el momento y sigue demostrando a Simeone que debe de ser uno de los fijos, al menos de momento, en el once inicial. Ayer volvió a cuajar un gran encuentro moviendo y dirigiendo al equipo desde el centro del campo y sumando además la llegada desde atrás que tanto gusta a Simeone de los centrocampistas. Su testarazo a la red puso el 0-1.

Mucha savia joven

La academia del Atlético de Madrid sigue formando grandes talentos y Simeone volvió a contar con la cantera de cara a la Copa del Rey. Ayer fue el turno de Sergi González (que fue titular) y de Toni Moya que entró desde el banquillo para cumplir el sueño de todo canterano: debutar con el Atlético de Madrid, convirtiéndose así en el 18º canterano que debuta desde la llegada de Simeone. Otro jugador del filial que estuvo en el once inicial fue Keidi que ya había debutado la temporada pasada con el primer equipo. Por su parte los otros dos jugadores del filial que estaban en la convocatoria, Montoro y Ródenas, se quedaron sin minutos en el día de ayer.