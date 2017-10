La falta de puntería en el Atlético de Madrid. Fuente: Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid no está pasando por su mejor momento, y si no pregunten a Diego Pablo Simeone, tiene disponibles hasta enero a Antoine Griezmann, Kevin Gameiro, Fernando Torres, Correa y Vietto. Las combinaciones del técnico argentino no están funcionando, la ansiedad de los hombres de arriba con el gol está siendo frustrante y lo necesitan para mantenerse vivos en las tres competiciones que disputan.

Torres y Vietto tampoco sumaron tanto

Cada partido es un mundo en el equipo colchonero, las ideas brillan por su ausencia en algunos, siendo difícil la llegada de ocasiones clara a la portería rival. Pero también hay otros donde el Atlético lo busca, genera ocasiones y el balón no entra en la portería. Ejemplo, el partido de ida de la Copa del Rey ante el Elche, los de Simeone tuvieron la oportunidad de sentenciar el partido ante los alicantinos, pero la pareja de Vietto y Fernando Torres no dio sus frutos.

Fernando, muy activo en la primera parte, lo intentó, su ocasión más clara rozó el palo y el delantero asistió en varias ocasiones a sus compañeros. En especial a Vietto, que no tuvo su mejor noche, varios mano a mano con el guardameta del Elche tuvo en sus botas, y todos acabaron en el mismo sitio, fuera de la portería del rival. Y esto está empezando a ser el pan de cada día, y preocupa y mucho.

El Atlético busca soluciones

Lo que está claro es que el fútbol es gol, y si algo tenía el Atleti era solucionar pronto los partidos, aunque no fuera con exceso de ocasiones y con su fuerte defensa, ganar. Pero últimamente las cosas no salen, la ansiedad no ayuda y los delanteros no están teniendo su mejor versión, y sí Diego Pablo sigue probando y buscando soluciones. Solo se espera que sea un bache en el camino rojiblanco, y que acabe pronto.