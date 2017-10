Previa Atlético de Madrid - Villarreal CF: levantarse como sea

El estadio en el que todos quieren jugar, “el gran circo romano” -como lo llama Simeone- que todavía no conoce verdugo de nacionalidad española, se prepara para albergar la décima jornada de la máxima categoría liguera del fútbol español. Los soldados que en este imponente escenario se enfrentan parecen llegar en situaciones bastante similares, y no se tratan precisamente de coyunturas hegemónicas, sino que más bien, el ánimo en ambas escuadras está más bajo de lo habitual. No obstante, ninguno de los dos tiene derecho a darse por vencido, pues a pesar de los tropiezos que actualmente están tratando de vadear, poseen hartas capacidades para lograr sus respectivos cometidos.

Como si de un vehículo motorizado se tratase, al Atlético a veces le cuesta arrancar. Lo que se ha visto en los últimos encuentros podría tratarse de una leve avería si se supera con creces, mas si no se le pone remedio con prontitud, habrá que pasar revisión con el mecánico. Este menoscabo se traduce en una a veces preocupante falta de gol y en una conexión entrecortada en cuanto a la elaboración de las jugadas. No obstante, nada que no se pueda enmendar con un poco de cabeza. Y coraje y corazón, por supuesto.

Por otra parte, llega un frente de combate arduo de batir desde el sureste peninsular. O lo que en este caso es lo mismo, el Villarreal Club de Fútbol. Calleja es el encargado de dirigir, desde el banquillo visitante, a estos sus pupilos que se medirán a los rojiblancos en cuestión de horas. ¡Cuidado, alerta! Porque el técnico le pondrá las cosas difíciles al legendario Diego Pablo, profeta ilustre del templo colchonero: hasta el último encuentro, disputado con la Ponferradina, no había conocido la derrota. Se viene un apasionante duelo de titanes entre los dos entrenadores.

Mantener el "no perder" en liga

Los colchoneros están mostrándose fuertes en Liga, ya que no han sido derrotados por el momento. La cuestión es que no vale sólo con no perder, sino que hay que aspirar a ganar. Y para esto, hay que detonar una cierta superioridad con respecto al rival. En las últimas cinco jornadas ligueras, el Atlético ha encauzado un total de 3 victorias y 2 empates. No está mal, pero no es suficiente: lo que hay que hacer es ganar, ganar, ganar y volver a ganar. O por lo menos, procurar para que así sea. A los hinchas les sabe a poco, ya que su Atlético es ya uno de los más grandes y conformarse con esto no es una opción; sudar la elástica con pasión y ante todo, concentrarse en los objetivos comunes, sí lo es. Al Atlético le urge sacar partido de sus delanteros y esto ha de reflejarse en los números, en disparos cuya trayectoria finalice en la portería del conjunto rival.

Para esta batalla, la zaga rojiblanca no podrá contar con la presencia de Koke Resurrección ni de Yannick Carrasco, ya que son bajas por lesión. El apartado de sancionados, no obstante, se encuentra vacío, aunque sí se prescindirá de Šime Vrsaljko por decisión técnica. Al igual que su contrincante, Simeone ha de hacer que los ánimos de los suyos no decaigan: todavía pueden enraizar una buena temporada, pero hay que comenzar a construirla desde ya, venciendo a cualquiera que se les ponga por delante; independientemente de si se trata de un encuentro complicado o de uno un tanto más asequible.

Sean ustedes bienvenidos a una de las mejores calderas del Viejo Continente

Los de Castellón están a punto de entrar en un escenario con el que van a quedar estupefacientes: el Metropolitano, hogar del equipo al que se enfrentan. Encontrándose tan sólo dos puestos por debajo -es decir, en el sexto puesto de la clasificación liguera- del Atlético, llegarán con ganas de arrasar a bordo de este su gran submarino.

No podrán formar parte de esta misión, sin embargo, los contusos Rubén Semedo, Sergio Asenjo, Andrés Fernández y Bruno Soriano. Dirigir este gran sumergible hacia la portería de Oblak ha de ser la principal ambición de los de Calleja, así que, a por todas. Los precedentes en liga son muy positivos: tres victorias, un empate y una derrota en los últimos cinco partidos. Ni tan mal, pero como siempre, hay que aspirar a más. Es prioridad para el Villarreal mantenerse en puestos de Europa League, y para asegurarse su permanencia la próxima temporada en esta competición europea, no pueden bajar de la posición de la tabla en la que actualmente se encuentran. Si todo va bien, podrían llegar a plantearse incluso la idea de entrar en Champions.

Lo que el Calderón guarda en sus recuerdos

La orilla del Manzanares fue testigo de los cinco partidos previos al que se jugará el próximo sábado, esta vez en una casa en la que nunca antes se habían visto los rostros. Remontándose uno a estos pasados encuentros en los que el Atlético recibió a los castellonenses en sus feudos, cae en la cuenta de la igualdad existente entre ambos conjuntos, aunque el Villarreal suma una vitoria más -dos en total- que su rival.

Así pues, el balance es de una victoria local, dos visitantes y otro par de empates. El Atlético, que no logra marcarle a este su rival desde la temporada 2013/14, tendrá que encontrar el gol como sea en esta ocasión, para evitar que los contrincantes se sientan tan a gusto como lo estuvieron en los últimos encuentros en el Vicente Calderón.

TEMPORADA JORNADA LOCAL RESULTADO VISITANTE 2013/14 32 At. Madrid 1-0 Villarreal CF 2014/15 15 At. Madrid 0-1 Villarreal CF 2015/16 25 At. Madrid 0-0 Villarreal CF 2016/17 34 At. Madrid 0-1 Villarreal CF

Duelo reñidísimo: tres puntos y el Leganés hacen las veces de frontera

El panorama que se vivirá en la décima jornada liguera en Madrid se presenta de lo más parejo, y en base a los antecedentes del mismo, indiscutiblemente emocionante. Ambos son equipos europeos: el Atleti, en cuarta posición, sería el equipo que cerraría el cupo de los clasificados para la Champions, mientras que el Submarino Amarillo haría lo propio con los encasillados para la Europa League.

Superado el primer cuarto de la competición, los equipos distan de tres puntos. Los colchoneros, de los nueve partidos que se han jugado, se han llevado los 3 puntos en cinco ocasiones -contra Las Palmas, el Málaga, el Athletic, el Sevilla y el Celta- y se ha resuelto el encuentro en tablas en cuatro -Girona, Valencia, Leganés y Barcelona. ¡Ni una sola derrota!

Por su parte, los del Estadio de la Cerámica han ganado seis veces -al Levante, al Betis, al Alavés, al Éibar, al Girona y a Las Palmas-, empatado solamente al Espanyol y perdido dos partidos, uno frente a la Real Sociedad y otro con el Getafe.

Los números hablan por sí solos: ambos conjuntos revelan una calidad egregia y unas plantillas sólidas y equiparables. Cada uno con sus más y sus menos, pero los dos con un espíritu inmune a la rendición. Que comience el espectáculo.

Hablan los místeres

Para establecer este partido dentro de un contexto idóneo, las sensaciones que mejor pueden tomarse en cuenta son las que tienen los entrenadores, ya que ellos mejor que nadie saben el estado de sus jugadores, la actitud que muestran en los entrenamientos y el rendimiento que probablemente vayan a expresar.

Simeone habla del Villarreal como un equipo que siempre ha sido muy bueno, que compite siempre por estar en la Champions o llegar a la Europa League. Esto conlleva que todos los partidos que contra él se suceden, sean un esfuerzo. Resalta la calidad de los jugadores con los que habrán de lidiar y alaba el nuevo sistema que Calleja ha plasmado en el equipo, el cual ha respondido de maravilla ante cambio de entrenador. Su objetivo será el de “llevar el partido al lugar en el que sabemos que nos sentimos más cómodos”. Su equipo, pese a los altibajos, diría el coach que “siempre ha manejado muy bien la sensación de competir”.

Por el contrario, Calleja expone que ahora que han pasado página tras la derrota en Copa, se centrarán en LaLiga. No se fía de “esos malos momentos” que parece estar atravesando el rival, puesto que no están ganando, pero tampoco pierden. Dijo que se trata de un equipo que cuenta con una de las mejores plantillas de LaLiga y declaró que “a pesar de no estar acumulando victorias, es imposible no fiarse de una plantilla como la que tienen”. Fundamental tener el máximo respeto y estar concientizados de que, jugando en casa, en cualquier momento pueden despertar, pues “el Atlético de Madrid es uno de los equipos más peligrosos de esta liga”.

Undiano Mallenco, el juez de la pugna

Como mediador entre ambas cuadrillas estará el pamplonés de 44 años de edad Alberto Undiano Mallenco. El colegiado encauza su decimoctava campaña en Primera división, y ya ha arbitrado al Atlético en múltiples ocasiones. Las más recientes se acontecieron la pasada temporada, y fueron en las que los rojiblancos se midieron al Guijuelo en Copa y a la Real en liga en marzo de este año.

También los del Villarreal han disputado partidos pitados por Undiano Mallenco; es más, ya se vieron las caras esta temporada en la primera jornada en un duelo frente al Levante. Además, el pasado enero los falló en una escaramuza ante el Sevilla.

Undiano Mallenco expulsó a Filipe en un partido de la 2015/16. FOTO: zimbio.com

¡Adelante, muchachos!

Ya se han dado a conocer los elegidos para la gran cita en Madrid. El técnico argentino se lleva consigo 18 guerreros. Éstos son:

- Los porteros Oblak y Moyá.

- Los defensas Godín, Filipe Luis, Savic, Lucas, Juanfran y Giménez.

- Thomas, Saúl, Augusto, Gabi y Gaitán para el centro del campo.

- Y por último, Griezmann, Torres, Correa, Vietto y Gameiro para la delantera.

Novedades con respecto a la jornada pasada, en el que visitaron al Celta en Balaídos: Vrsaljko se queda fuera. Por lo demás, nada nuevo.

De la misma manera, Javier Calleja viajará con:

- Barbosa y Cantero para cubrir la portería .

. - En la zona defensiva , tirará de Mario Gaspar, Rukavina, Jaume Costa, Álvaro, Víctor Ruiz y Bonera.

, tirará de Mario Gaspar, Rukavina, Jaume Costa, Álvaro, Víctor Ruiz y Bonera. - Los centrocampistas Trigueros, Rodrigo, Soriano, Samu Castillejo, Fornals, Cheryshev y Ramiro Guerra.

Trigueros, Rodrigo, Soriano, Samu Castillejo, Fornals, Cheryshev y Ramiro Guerra. - Los delanteros Bacca, Bakambu y Sansone para cerrar la lista.

Bacca, Bakambu y Sansone para cerrar la lista.

Esta lista es calcada a la de la pasada jornada, en la que se enfrentaron y golearon a Las Palmas por cuatro goles a cero.

Posibles alineaciones