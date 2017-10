Godín y Perea, leyendas extranjeras con ADN rojiblanco. FOTOMONTAJE: Martín Velarde

Diego Godín nacía en Uruguay en 1986. Luis Amaranto Perea venía al mundo en Colombia en 1979. Pasaría mucho tiempo hasta que el nombre del Atlético de Madrid llegará a sus oídos pero ahora los sienten como propio. De los 114 años de historia del club, son los extranjeros con más partidos disputados con 314 cada uno. Cariño, recuerdos y anécdotas inundan esta cifra de encuentros que han recordado en una entrevista conjunta para el diario MARCA.

Perea, ya retirado se quedará con esos 314 partidos pero Godín superará esa suma y será el extranjero con más partidos. Para él no son solo una estadística más.

"Para mí es un orgullo haber alcanzado esta cantidad de partidos en el Atlético. Es una cifra importantísima para nosotros, que venimos de otro país y nos hemos hecho hinchas del club con el paso del tiempo. Superar a un compañero y amigo como es Luis, es un orgullo enorme. Me pone contento ser recordado en el club por algo más, aunque lo más lindo es que te recuerden por lo que has hecho tanto dentro como fuera del campo".

Perea afronta resignado perder su récord pero contento por quién será su sucesor.

“Que sea Diego quien me releve es un honor. Si había alguien que tenía que alcanzarme, tenía que ser él. Hemos jugado de rivales y de compañeros, hemos compartido muchas cosas y ahora sólo puedo darle la enhorabuena porque llegar a 314 partidos en este gran club parece fácil, pero no lo es. Son números realmente imposibles. Ojalá pueda agrandar mucho más su cantidad y que el sucesor tarde en llegar muchísimos años. Para mí es un orgullo ceder el testigo a Diego".

“El prestigio y la gloria no llegan por los títulos sino por el cariño de la gente” Godín

El colombiano relevó a Griffa, que con 286 partidos fue el extranjero que más partidos jugó durante más de 40 años. Hay que tener en cuenta que muy pocos futbolistas internacionales han superado los 200 encuentros en las filas colchoneras. Y Godín, Perea y Griffa han superado los 200, los dos primeros con más de 300. De ahí la importancia de estos datos.

Perea hablaba así de haber superado a Griffa.

"Cuando yo superé el récord llevaba más de 40 años vigente. Eso habla muy bien de la estabilidad del club en los últimos años. Desde 2012 el equipo ha tenido una estabilidad increíble y esto ha permitido que muchos jugadores permanezcan aquí y puedan hacer números como los de Diego. Será difícil que llegue otro y rompa el récord, porque estoy convencido de que Godín lo dejará en una marca casi imposible. De todas formas, yo quiero que se me recuerde por el tipo de persona que he sido, por todo lo que he defendido al club y no por lo que he ganado o no".

DEBUT

Mirando atrás, ambos recuerdan con lucidez su estreno pero cada uno se queda con un momento diferente. Mientras Godín rememora el encuentro ante el Inter en la Supercopa de Europa: "mi primer partido lo recuerdo como si fuera ayer. Compartí zaga con Perea, contra el Inter en la Supercopa de Europa, y ganamos un título. Cómo olvidarlo. Jugamos cuatro centrales atrás, con Ujfalusi y Domínguez en los costados. Mejor arranque, imposible", Perea recuerda su debut ante el Málaga en el Calderón en Liga: “recuerdo mi primer partido, pero con especial cariño mi debut en el Calderón, que fue contra el Málaga y ganamos 2-0. Aquel día jugué de lateral. Nunca habría imaginado que iba a jugar tanto aquí, pero al final, sin darte cuenta, he pasado media vida en un club al que le debo todo".

PARTIDOS MÁS EMOTIVOS

Existe un denominador común para hablar de emoción en el Atlético, el Camp Nou. En la temporada 2013/2014 el Atlético se hizo con la Liga en el Camp Nou con un cabezazo de Godín. El uruguayo habla así de aquel momento. "Es inevitable acordarme del día de la Liga en el Camp Nou. Ése fue mi mejor momento en el club, aunque he pasado cosas muy lindas. A nivel personal habré jugado muchos mejores partidos, pero conseguir el gol y el título fue increíble". Aunque espera que su momento más emotivo esté por llegar.

Por su parte, Perea recuerda un partido contra el Barça que marcó su carrera pero sin olvidar otros como contra el Liverpool en Europa League. "Hay muchísimos partidos importantes en mi carrera. Incluso algunos en los que no ganamos, que sentía que a nivel personal lo había hecho perfecto. En otros, que no te sientes del todo bien, ganas, y es lo que queda. Me acuerdo con cariño de un partido en el Camp Nou contra el Barcelona. Aquel choque marcó mi carrera. También recuerdo uno contra el Liverpool, en la Europa League. El equipo estaba muy mal en Liga y Europa era nuestro principal objetivo".

“Es un orgullo ceder el testigo a Diego. Ojalá deje la marca en imposible” Perea

De esos 314 partidos a las espaldas, en 42 de ellos coincidieron sobre el césped, siendo el primero aquella final de Supercopa de Europa en Mónaco, pasando por muchos más duelos. Ambos lo reviven con mucho cariño.

"Godín tiene el gen uruguayo de la competitividad. Es impresionante. Creo que nos parecemos en muchas cosas. Somos gente alegre y estamos bien con todos. Además nos complementábamos muy bien, porque él sacaba la pelota bien jugada y yo tenía características más defensivas. Siempre nos sentimos cómodos jugando juntos. Nunca hubo un reproche. Cuando no compartíamos algo, tratábamos de ayudarnos. Se hace muy fácil jugar con gente así. Es el líder y el que guía a sus compañeros. Tiene mucha capacidad", comentaba Perea.

Diego mezcla lo personal y lo deportivo para hablar de su compañero. "Para hablar de Luis puedo hacerlo de la parte deportiva, todos sabemos las condiciones que tenía como defensor: la potencia, la velocidad, la concentración... Eso le dio una regularidad que es difícil tener en el fútbol. Lo más complicado es mantenerse y él lo logró. Hay que tener estabilidad en el club, pero tú también tienes que tener regularidad y mantener la línea para que el míster de turno te ponga. Él pasó por muchos entrenadores y jugó con todos ellos. Eso te habla de la persona que es. Como compañero es de lo mejor, era líder del vestuario tanto por los años que llevaba como por lo que le queríamos los compañeros. Eso lo tienes o no lo tienes. Perea es un profesional impresionante, no hay más que verle, que está para jugar ahora... aunque algo hay de genética".

PASAPORTE EXTRANJERO, SANGRE ROJIBLANCA

Para ambos, el Atleti es algo más que un club, es una familia.

"Más de la mitad de la carrera la hemos hecho aquí. No nacimos del Atlético, pero lo que hemos vivido aquí nos ha convertido en hinchas. Es imposible no serlo después de tanto tiempo, es imposible no terminar amándolo. En el fútbol o te quieren o te odian, y a nosotros nos han querido mucho. Eso no tiene precio y ha valido para que nuestro compromiso y rendimiento haya ido en aumento. La gente puede tener duda sobre nuestras capacidades como futbolistas, pero no del amor que sentimos hacia el Atlético. Tenemos pasaporte extranjero, pero sangre rojiblanca. Sin duda", comenta Amaranto.

Godín sigue la misma línea que Luis. "Siento el Atlético como mi casa. Vengo de Uruguay y no nací hincha del Atlético, pero llegué al club y aprendí a quererlo hasta hacerme hincha. Por lo que he vivido, por lo que genera el equipo, por lo que te da la gente, por lo que he pasado... Ahora soy un hincha más y lo seré siempre. El Atlético es especial para nosotros, porque venimos de fuera pero nos hacen sentir en casa, nos acogen y nos hacen sentir parte de esta familia. Venir de fuera y tener esta importancia en el club y ser recordados como parte de la familia atlética es bonito".

Los dos son leyendas del club y así se lo hace saber el club con sus correspondientes placas en en el Paseo de Leyendas del Wanda. Y sienten el cariño de la afición en todo momento.

"Los éxitos puntuales son pasajeros. El prestigio y la gloria no llegan por los títulos sino por el cariño de la gente, que es para toda la vida. Desde ese punto de vista me siento leyenda. Puedes ganar muchas cosas, pero si la gente no te quiere algún día te irás del Atlético con las manos vacías. Sentirnos queridos y respetados es lo que realmente hemos ganado. Es el premio más lindo que nos podemos llevar después del amor y el compromiso que hemos demostrado al club", reflexiona Godín antes de que Perea añada: "Las muestras de cariño de la gente son importantes. Volví a España hace un año y cada vez que voy al estadio siento que me quieren, siento su agradecimiento".

Más allá de lo que hayan conseguido o no en el Atleti, Godín y Perea son y serán historia del Atlético de Madrid.