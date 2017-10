Simeone: "Confío en este equipo"

Simeone durante un encuentro / FOTO: Juan Ign Lechuga

El entrenador del Atlético, Simeone, compareció a los medios tras el último entrenamiento de la semana y previo al partido que los suyos disputarán el sábado frente al Villareal y donde destacó la ausencia de uno de los jugadores más importantes, Koke.

La primera pregunta fue sobre el rendimiento de los colchoneros y sobre el arranque de esta Liga donde no está siendo la mejor para los madrileños. “Siempre hay cosas para mejorar, para crecer... hemos tenido el caso de Gameiro, que empezó tarde la pretemporada y recién entró en el grupo. Eso hace que el equipo no haya podido mantener la regularidad en el juego. La cantidad de puntos es buena, sobre todo tras haber jugado seis partidos fuera de casa. Aunque obviamente hay cosas por mejorar". También habló sobre uno de los temas de actualidad del equipo, la falta de gol que viene siendo habitual en los encuentros y a la que el técnico no da una solución con Gameiro, Torres, Vietto, Correa y Griezmann. Es un equipo muy bueno, compite siempre por estar en Champions, en Europa. Eso hace que los partidos contra ellos sean de un gran esfuerzo para nosotros, de mucho trabajo.

También habló sobre los fichajes que están por llegar, Vitolo y Costa y a los que de momento el Cholo no piensa en ellos ya que aún quedan unos meses para poder disfrutarlos. "No estoy esperando, ni pensando en Vitolo ni Costa, ni en los posibles fichajes. Vivo del presente, en el fútbol se mira lo que haces hoy. No miro más allá del Villarreal. No miro para ningún lado que no sea el partido de mañana ante el Villarreal y cómo fortalecer al equipo". Y por último quiso acordase de Koke, el mediocentro no estará en el partido frente al Villareal y es uno de los jugadores más importantes del Atlético de Madrid. “Perdemos uno de los mejores jugadores del equipo. Es el mejor jugador en cuanto a combinaciones, táctico, el más polifuncional".