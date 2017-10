Google Plus

Habemus defensa en el Atleti. FOTO: Atlético de Madrid

Diego Pablo Simeone ha encontrado su línea defensiva después de 10 jornadas de campeonato. Nunca ha repetido zaga e los 9 partidos anteriores. Pero, ante el Villareal la cosa cambia. Los 4 futbolistas que protegerán la portería atlética serán Juanfran, Savic, Godín y Filipe Luis, los mismos que lo hicieron ante el Barça hace dos semanas en el Wanda Metropolitano.

Esto significa que el técnico argentino contará con cuatro estandartes del equipo, son los más veteranos y los que más tiempo llevan a sus órdenes de todos los defensas con los que cuenta el equipo. Por su parte, Giménez y Lucas esperarán su oportunidad desde el banquillo. Cabe decir que estos dos últimos cuentan con un plus, poseen polivalencia para jugar en el centro del campo como en los laterales.

Aunque las rotaciones de Simeone han sido cuestionadas, todas han dado sus frutos, pues el Atlético se sitúa como el tercer equipo menos goleado del campeonato nacional. Los cinco goles encajados, solo son mejorados por el Barcelona y Leganés con 3 dianas encajadas cada uno.

Savic, el que más juega

El montenegrino es el jugador defensivo con el que más cuenta Simeone. Ha disputado 8 de los 9 encuentros. Mientras que Lucas con 7 partidos y que hoy estará en el banquillo, es el segundo con más partidos. Les siguen Godín y Filipe, ambos con 6 choques en su cuenta aprticular. A la cola, con 5 apariciones se encuentran Juanfran y Giménez.

No hay que olvidar que los 4 no jugaron ante el Elche, ni siquiera viajaron con el equipo, por lo que su descanso es más amplio que el de otros jugadores. Solo Juanfran fue convocado pero finalmente descartado.

Vrsaljko ha pasado en solo de 4 días de titular a no estar ni convocado. El croata sí jugó ante el Elche, saliendo desde el once inicial pero esta tarde verá a sus compañeros desde la grada. El croata no termina de encontrar regularidad y ya se quedó fuera ante el Celta. Solo ha protagonizado 5 de los 13 duelos oficiales.