A mejorar: poner el autobús es un error

El Atlético ya no se siente cómodo con 1-0 || MONTAJE: Martín Velarde, VAVEL

¿Qué le ocurre al Atlético? Es cierto que el equipo del Cholo Simeone tan solo ha perdido un partido esta temporada pero en catorce partidos ya suma ocho empates, cinco en los últimos seis encuentros.

Al margen de estos resultados que sin duda dejan mucho que desear lo visto sobre el campo no resulta halagüeño. El Atlético tiene serios problemas para generar juego y ocasiones.

Quizás esta escasez de goles explique que se haya convertido en tónica habitual que cuando el equipo consigue anotar el primer gol se echa irremisiblemente atrás. Hace no mucho cuando el Atlético marcaba el 1-0 el encuentro parecía resuelto. El muro defensivo no daba opciones a los rivales y el portero era un mero espectador.

Sin embargo esto ha cambiado. La defensa ya no tiene esa garra y deja huecos que los contrarios aprovechan para poner en peligro la portería defendida por Jan Oblak. El esloveno está siendo de lo más destacado de su equipo en los últimos partidos y con sus paradas ha sostenido a sus compañeros, pero como se suele decir tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe.

La conclusión es simple: Echarse demasiado atrás es un error. Si todo el equipo acaba encerrado en su área se genera una situación de acoso y derribo que no es fácil de sobrellevar en el estado anímico y de dudas que vive la plantilla. El gran señalado ha sido el Cholo Simeone. Se achaca al argentino que el equipo sea demasiado “rácano” en el planteamiento de los partidos y los aficionados no aprueban los excesivos pasos atrás que dan los jugadores en determinados momentos de los partidos. Con la calidad que tiene la plantilla del Atlético no entienden por qué se encierran tanto y es que en más de una ocasión tenían el partido controlado, le han dado la pelota al rival para colocarse en posiciones defensivas y ha sido ahí cuando han empezado a sufrir e incluso han recibido algún gol en contra.

Más goles, más seguridad

El problema es la defensa pero la solución es el ataque. Si el Atlético mete dos goles no tendrá que echarse tan atrás y podrá vivir más tranquilo el desenlace del partido. Será vital pues que Antoine Griezmann recupere su mejor versión, que Luciano Vietto y Kevin Gameiro se quiten de encima el peso de las dudas que se ciernen sobre ellos y, sobretodo, la incorporación de Diego Costa en enero.