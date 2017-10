Marta Corredera: "Contentas, pero creo que hemos merecido más"

Foto: Fernando Fernández - VAVEL

El Atleti de Vilacampa consiguió remontar a un Barcelona que anotó durante la primera parte. Un partido especial, como todos los clásicos entre los dos líderes de la Liga Femenina, que terminó en tablas con 1-1 en el marcador. Marta Corredera atendió a la prensa tras el encuentro:

"Estamos contentas por el trabajo del equipo, aunque sabemos que hemos merecido más. Nos queda la sensación agridulce porque con el trabajo las hemos tenido, las hemos metido en su campo. Creo que hemos sido merecedoras de algo más".

Jugar contra el Barcelona siempre es motivador, pero las futbolistas del Atlético mantuvieron su línea de concentración: "Nosotras intentamos no pensar en el rival; nos centramos en nuestro trabajo que es lo que nos va a llevar y nos ha llevado al éxito. Trabajamos para nosotras, semana tras semana. Sí que analizamos los rivales, sabemos cómo podemos hacerles daño y cómo no. Entonces nos centramos en potenciar nuestras virtudes".

Además, para Marta Corredera siempre supoe un choque especial con su ex equipo, así lo relataba: "Jugar contra el Barça es un partido muy especial, siempre lo he dicho y durante toda la semana a todo el mundo que me ha preguntado. Ha sido mi casa durante cinco años, es el equipo que me ha vusto despuntar y siempre voy a tener un rincón en el corazón para el Barça y siempre va a ser muy especial".

Dani Mullor - VAVEL

Sobre el supuesto penalti no pitado de Mapi León también tuvo unas palabras. "Nosotras no entramos ahí, bastante difícil tienen los árbitros el trabajo como para encima meterles más presión. Podíamos haber materializado más ocasiones dejando de banda esa ocasión así que no tenemos que pensar en ella", aseguró la rojiblanca.

A pesar de haber conseguido solo un punto, el Atlético se mantiene colíder con el propio Barcelona. "Siempre hay que mirar el vaso medio lleno como decimos, pero sí que es verdad que te queda esa sensación de que hemos merecido más en este partido", insistió Corredera.

Finalmente, volvió a hacer hincapié en las posibilidades del equipo: "Creo que el equipo se ha demostrado a sí mismo y ha demostrado a todo el mundo que competimos y que estamos ahí, somos las actuales campeonas y que eso no nos lo han regalado. Nos merecemos estar en esta línea y así vamos a seguir".