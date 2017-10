Saúl: " Tenemos un grupo brutal y nosotros pensamos que estamos bien"

Saúl: " Todo lo que nos envuelve es negativo

Saúl, uno de los jugadores de moda del Atlético de Madrid y de La Liga, dio una entrevista donde puso sobre la mesa los temas principales de la parroquia colchonera, tales como la Liga, Champions League y de los 100 partidos que el mediocentro ha disputado ya como rojiblanco.

“Se ve a un niño con mucha ilusión y a un equipo que te gana desde que bien jovencito ves que trabajan unidos. Cuando sales valoras el trabajo que hay aquí detrás de cada partido. Personalmente he evolucionado, estoy madurando... el trayecto es positivo”. Con estas palabras recogía el mediocentro la centena de partidos que ha alcanzado el rojiblanco en la Liga, un dato impresionante si tenemos en cuenta los 22 años que tiene el jugador.

También dio su opinión sobre el momento en el que tuvo que poner rumbo fuera del Atlético en calidad de cedido, una decisión difícil pero que agradece ahora. “Fue en Los Ángeles de San Rafael, en pretemporada. Yo entrenaba para hacerme un hueco y él veía que tenía esas ganas de competir y que no iba a poder responder a lo que yo pedía, que era tener continuidad en el Atlético. Fue sincero conmigo y yo no tenía ningún miedo. Si el Atlético no contaba conmigo, me tocaba luchar... Mi idea era jugar, crecer, evolucionar y ya sí: cuando vuelvo es totalmente diferente, con la idea de ganarme un puesto. La gente te ve de otra manera”.

A quien sin duda agradece el jugador este gran momento de forma es al Cholo, que le dio la oportunidad y a la confianza para crecer en el primer equipo: “Al final él me ve entrenar todos los días. No es sólo la calidad que tenga un jugador, sino que él ve el hambre que tengo, la ilusión que tengo y lo que me ha costado estar donde estoy. Trabajo, trabajo, trabajo... y al final el trabajo paga”. También habló sobre la posibilidad de si podía salir del equipo. “Sí. Lo que quiero es jugar, y si no tengo la oportunidad de hacerlo aquí me toca irme. Eso está claro. A veces lo importante es jugar, y no tanto el dónde: crecer, fallar, mejorar... en el Rayo tuve la fortuna de jugar todos los partidos y cuando volví al año siguiente tenía muchas papeletas de salir cedido otra vez, pero a un equipo más grande”.