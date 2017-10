Aún así, el Atleti podría clasificarse FOTO:Atlético de Madrid

El Atleti ha vivido su Halloween particular tras no lograr ganar al Qarabag en su estadio. Partido vital para tener alguna clara posibilidad de clasificarse a la siguiente ronda. Pero el equipo no supo llevarlo por el buen camino, se ha complicado mucho la vida para seguir. La buena noticia, dentro de lo malo, es que sigue habiendo una mínima posibilidad.

Los rojiblancos se encuentran terceros del grupo C, tras haber empatado esta noche y tras el 3-0 de la Roma al Chelsea. A 4 puntos del Chelsea y a 3 de los azaríes. Necesitarían ganar los dos partidos que quedan ante el Chelsea y Roma y, a su vez, que ambos pierdan ante el Qarabag. Y aquí lo complicado para el Cholo. A priori resulta difícil pensar que el Chelsea pierda en Bakú o que el Qarabag gane en Roma. Y sin olvidarnos que el Atleti debe ganar.

Desde que se conocieron los enfrentamientos no se preveía un camino fácil para el Atleti pero tampoco se esperaba este descalabro europeo. El equipo está pasando un mal momento que se ha visto reflejado en todas las competiciones pero la más dramática es en la Champions pues si no ganas no pasas. El consuelo es la Europa League pero ahora quizás no sea el mejor momento.

Por su parte, la Roma está demostrando que es la gran sorpresa del grupo. Un buen momento que se ha visto plasmado en los dos partidos ante el Chelsea. En las dos ocasiones les han metido 3 goles. En la jornada anterior empataron y esta noche les han ganado, lo que les hace colocarse a la cabeza del grupo con 8 puntos y asegurarse prácticamente estar en la siguiente fase. Partían como el tercer equipo y están demostrando que pueden llegar a más.

El lado opuesto es el Chelsea. Se le presumía como el primero del grupo y el más favorito. Pero al igual que el Atleti, está pasando por una pequeña crisis. Ganó al Qarabag en Stamford Bridge, también en el Wanda pero empató con la Roma y hoy ha perdido contra ellos. Estos resultados le dejan como segundo de grupo con 7 puntos.

Y el último en combate, el Qarabag se ha convertido en el verdugo del grupo. Partía como el cuarto equipo y aunque parece que así será, ha podido con el Atlético de Madrid dejándoles con pocas opciones de clasificación. Pero todavía no está todo dicho, en lo que queda de fase, tendrá el poder de decidir cómo queda la clasificación del grupo C.