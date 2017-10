Google Plus

Simeone: "Hay que intentar ganar este pulso al destino" FOTO: Atlético de Madrid

Tras el empate ante el Qarabag y que deja al Atletico de Madrid prácticamente con los dos pies fuera de la Champions, Simeone compareció ante los medios de comunicación para analizar el encuentro.

“A partir del resultado todo lo que se explica son excusas. El arranque no fue malo, tuvimos ocasiones para hacer daño pero no estuvimos precisos. Hicieron el gol y nos invadió la ansiedad y el nerviosismo. En el segundo tiempo hicimos lo que teníamos que haber hecho los 90 minutos. Presionamos, disparamos desde fuera, nos metimos por dentro... El Qarabag defendió bien, el portero hizo un partido importante. En este momento el destino nos hace un pulso con el gol. Habrá que insistir para ganarle al destino”. Estas fueron las palabras del argentino para describir la actuación de sus jugadores.

Preguntado por la posibilidad de que el Atlético ha perdido fuerza, el entrenador lo tiene claro, no cree que hoy se haya demostrado esa pérdida de fuerza como en anteriores ocasiones. “Si voy partidos para atrás, salvo el partido del Celta, donde nos asediaron. El del Elche, el de Qarabag, Villarreal, hoy... sí que se presentan esas situaciones, que nos lastiman con pocas situaciones y nosotros, en cambio, el equipo muestra buscarlo, intentar ganarlo... el segundo tiempo fue donde hicimos méritos para ganarlo. El destino quiso que no sea así. Soy el primer responsable. Hay que intentar ganar este pulso al destino y hay que seguir trabajando para cambiarlo”.

A pesar de los 3 empates y 1 derrota en estas 4 jornadas que le colocan tercero con 3 puntos, a los rojiblancos les queda una mínima posibilidad de pasar si logran ganar al Chelsea y Romas y estos perder con el Qarabag. El Cholo no piensa en eso y fiel a su discurso, dice que ahora hay que pensar En el Depor y cuando llegue la Champions centrarse. “Ahora debemos pensar en el partido de La Coruña. Cuando venga la Champions intentar ganar a la Roma. Uno tiene lo que se merece. Debemos buscar ganar y el destino nos dará lo que nos merezcamos, si es seguir o no seguir...”.

¿Sería un fracaso no pasa? El Cholo no quiso mojarse y dejó claro que ahora no piensa en eso.

Míchel, el jugador del Qarabag que ha amargado la noche al Atleti comentó tras el empate que el Atlético había perdido la electricidad de antes. El entrenador colchonero se mostró muy respetuoso ante estas palabras. “Somos respetuosos de la gente, de los entrenadores, los futbolistas... ellos saben lo que pasa en el juego. Respeto todas las opiniones”.

Planteada la posibilidad de que aún no se ha visto el estilo al que nos tiene acostumbrados el Atleti, de la falta de identidad, el Cholo se ha mostrado claro y directo. “Nosotros siempre hemos jugado de la misma manera. Este tipo de partido lo hemos ganado 30 ó 40 veces. La diferencia es que en otras ocasiones se hizo un gol y se habló de fortaleza, coraje, fuerza... pero cuando no se marca se puede ver la parte negativa del fútbol”.