La frustración de un capitán: "Sobre la Europa League, ahora mismo te diría que es una mierda"

Gabi lo dio todo hasta el último minuto. FOTO: ATM.

Ahora sí que se ha armado buena: la zaga colchonera ponía un pie fuera de la Champions este partes después de empatar en casa el partido de vuelta frente al Qarabag. Tras el encuentro, Gabi fue preguntado por el encuentro: "Ha sido una primera parte mala en la que se han puesto por delante, y en la segunda, cuando hemos querido darle la vuelta al marcador, no hemos sido capaces", afirmaba el capitán.

Visiblemente apenado por el resultado y por ver que el esfuerzo que realiza su cuadrilla no da fruto, Gabi se expresó en nombre de todo el conjunto: "Sentimos mucha desilusión. Tenemos que seguir trabajando y que esto nos sirva de experiencia. No nos queda otra que levantarnos". Si hay algo por lo que pueda definirse al Atlético, eso es su perseverancia irrompible, lo cual quedaba patente en las declaraciones del madrileño.

El guía colchonero señaló también un cambio que ha sufrido el sistema de juego de la escuadra, lo cual ha sido visiblemente perjudicial para los pupilos del Cholo: "La seña de identidad de este equipo era recibir pocos goles y meter las pocas ocasiones que teníamos. Ahora ha cambiado la cosa; nos hacen goles, y por muchas ocasiones que creamos, nos las conseguimos marcar". De este modo, Gabi no sólo volvía a achacar el descalabro a la falta de gol, sino que además se pronunciaba acerca de los problemas en el área defensiva.

Con respecto a su afición, Gabriel Fernández se mostró agradecido: "Hay poco que decirles. Agradecerles el apoyo. Ellos son conscientes de lo que hay, del trabajo que hacemos, y tienen que hacer lo que realmente sientan". El capitán sabe que los suyos serán incondicionales aunque se encuentren en la peor de las situaciones posibles.

También se escucharon declaraciones de Gabi en la zona mixta, donde comentó su visión del panorama en el que se halla la zaga: "Nadie ha dicho la palabra imposible. Lo que más nos duele es que no dependemos de nosotros. Hay que ganar a la Roma y dependemos del Qarabag. Ahora mismo estamos fuera, no hemos sido capaces de ganar en Champions todavía. Está claro que tenemos opciones, pero son muy remotas". El capitán reconoce la condición del cuadro rojiblanco, y sabe que pese a ser complicada, no ha de darse nunca por perdida.

"Todos tenemos que hacer autocrítica. Los jugadores somos los mismos cuando ganamos y cuando perdemos, al igual que el míster, la directiva, la afición... Todos somos los mismos y todos somos responsables. Hay que levantarse y estar unidos. Si empezamos a tirar balones fuera es cuando empezaremos a hundirnos de verdad". El llamamiento a la unidad por parte del 14 colchonero era indudable en estas declaraciones. Ahora más que nunca, la hinchada colchonera debe formar una piña con el equipo de su corazón.

Por último, cuando se le preguntó al jugador por jugar en la Europa League, respondió que "Ahora mismo, te diría que es una mierda". El disgusto de Gabi es grande, y sabe que la situación se ha agravado mucho. Pese a todo, nunca deja de creer, y anima a los suyos a que tampoco decaigan.