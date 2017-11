Las arcas del Atlético también sufrirían con la eliminación de Champions

Mil y un males acechan a los colchoneros en la competición europea. FOTO: ATM

Todo aficionado del Atlético se sentiría enormemente decepcionado si el equipo terminase cayendo eliminado de la máxima competición europea, en la que hasta esta última temporada, el equipo venía siendo uno de los conjuntos más peligrosos del certamen. Sin embargo, juego aparte, si la fase de grupos se zanjase dejando al Atlético al margen, los rojiblancos se verían privados de una millonada que no les habría venido nada mal.

Así de bien se paga el estar en Champions

El mero hecho de participar en el campeonato se traduce en 12,7 millones de euros para cada equipo en contienda, de los cuales el Atlético ya dispone. Además, la victoria a estas alturas se paga a millón y medio de euros y el empate a 500.000. Teniendo en cuenta que los de Simeone no han ganado ningún partido, no hace falta ser matemático para apreciar que han perdido la oportunidad de ganar más dinero del que finalmente han sumado. Además, el equipó cayó derrotado ante el Chelsea, por lo que este encuentro les entrañó asimismo un agujero en el bolsillo.

Los octavos de final hace que las cuentas de los equipos que a ellos arriban sumen un total de 6 kilos. El club se había familiarizado a contar con esta suma monetaria, e incluso a la de 6 millones y medio que supone el pase a cuartos. No era tampoco ningún disparate pensar que los colchoneros podrían alcanzar las semifinales, por lo cual podrían cobrar 7,5 millones. Por último, 11 millones es lo que cobrarán los dos finalistas de este año por llegar a Kiev; el ganador, además de la "orejona", se embolsará 15,5 kilos.

Los que jugaran en la ribera del Manzanares estaban acostumbrándose a estar situados en lo más alto; ahora, ante un panorama que los dejaría fuera de combate con los más grandes del Viejo Continente, la situación se agudiza.

A estas no pequeñas cantidades de dinero habría que sumarles también los ingresos procedentes del market pool, que se centra en el valor proporcional televisivo que representan los clubes inmersos en la competición a partir de la fase de grupos, dividida entre los clubes participantes de una federación en particular. La UEFA no revela este dato hasta que no finalicen todas las competiciones, pero la media que venía recibiendo el Atlético de Madrid por esta vía ascendía hasta los 20 millones.

La Europa League podría remediarlo en cierto modo

Y esto no es consuelo para nadie, pero el Atlético ha de ceñirse a las opciones que podría depararles la presente temporada. Escalar las rondas de la segunda competición europea también se paga, aunque evidentemente, no de la misma forma que en la Champions. Esto podría convertirse, sin embargo, en una nueva fuente de ingresos para los colchoneros si la situación se zanja con el equipo como tercer clasificado del Grupo C.