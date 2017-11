Thomas y Correa coinciden: "Rendirse no es una opción"/ Fuente: Atlético de Madrid

Thomas Partey y Ángel Correa atendieron a la prensa después del reparto de puntos con el Qarabag. Tanto el medio ghanés como el delantero argentino coincidieron en la necesidad de trabajar más, pero sin perder la esperanza.

“Nos ha faltado un poco de suerte para marcar el segundo gol. Hemos hecho un gran partido y ahora no podemos bajar los brazos”, afirmó Thomas. “Hemos creado muchas ocasiones. Tenemos que seguir peleando como un equipo”, añadió. Al ser preguntado acerca de la falta de gol del cuadro de Simeone esta temporada, el ghanés dijo: “Todos trabajamos para marcar gol cada fin de semana. Tenemos que seguir sin bajar los brazos y pelear hasta el final”.

Por otro lado, Ángel Correa también habló en la zona mixta del Metropolitano. El ariete se mostró triste debido al resultado, ya que esperaban conseguir los tres puntos para seguir dependiendo de ellos mismos de cara al pase a octavos de final de la Champions: “Sabíamos que era una final para nosotros queríamos la victoria pero no pudo ser”. El argentino analizó el partido y afirmó que el equipo tiene que trabajar más: “Sabemos que ellos no iban a venir aquí a dejarse vencer fácilmente y creamos muchas ocasiones y no estamos teniendo esa suerte que teníamos antes y tendremos que ser trabajando para mejorar eso”.

Además, Correa apuntó: “Teníamos que cambiar la imagen porque no hemos hecho una gran primera mitad y teníamos que mejorar y lo hemos intentado de todas maneras pero no pudo ser”. Para finalizar, el argentino aseguró: “Tenemos que seguir trabajando, las ocasiones las generamos pero no estamos teniendo suerte. Ahora no podemos agachar la cabeza, seguir trabajando con humildad, que todavía queda y lucharemos hasta el final”.

Y es que el Atlético lo tiene prácticamente imposible. Si quiere pasar a los octavos de final, el cuadro de Simeone tiene que ganar a la Roma en el Metropolitano y al Chelsea en Stanford Bridge y esperar que el Qarabag puntúe frente al Chelsea en Azeirbaiyán o contra la Roma en Italia.