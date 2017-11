Fernando Torres se apunta a la ''operación salida'' en Enero

Fernando Torres el día que se estrenó el Wanda Metropolitano | Foto: Atlético de Madrid

Con las incorporaciones de Vitolo y Costa en el mercado invernal, el Atleti está obligado a hacer hueco en su plantilla. Todas las papeletas estaban en jugadores como Gaitán, Vietto o Gameiro, que no han podido desarrollar todo su potencial futbolístico estos meses y tenían la puerta de salida abierta. Pero ahora se ha sumado un nuevo y sorprendente nombre, el de Fernando Torres. El niño vive uno de sus peores momentos en el Atlético de Madrid. No está en su mejor momento futbolístico y no tiene la confianza que Simeone le había transmitido otras temporadas. Esto provoca que no tenga continuidad y no cuente con los minutos que el delantero de Fuenlabrada esperaba.

Informaciones de la cadena Ser aseguran que esta situación ha llevado a Torres plantearse salir del club de su vida. Y no esperaría a finalizar el contrato, si no que dejaría huérfano al dorsal ‘9’ este mismo mes de Enero. Fernando tuvo interesantes ofertas la pasada temporada de ligas como la estadounidense o la China, donde pondría punto y final a su fructuosa carrera. La decisión del TAS que dejó al Atleti sin poder incorporar nuevos jugadores hasta Enero provocó que la operación salida se dejara en “stand by” y Fernando decidiera quedarse para seguir ayudando al equipo (recordemos que termino la temporada en un buen estado de forma).

Respecto a su papel en el equipo, este no parece que vaya a cambiar, e incluso irá a peor con la llegada del hispanobrasileño. Si su actuación hasta ahora se ha limitado a dos partidos como titular y jugar los minutos finales de algunos partidos (Gameiro y Vietto han disputado más minutos), con Costa su participación sería prácticamente nula, por lo que parece que el final de Fernando Torres en su Atleti está más cerca que nunca de concretarse.