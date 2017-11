Se venden entradas para la enfermería del Atlético

Google Plus

Calentamiento en el Metropolitano. Web oficial Atlético de Madrid.

No son los mejores tiempos en el entorno del Atlético, y entre otras cosas las bajas de jugadores importantes del once titular ronda en los pensamientos de Diego Pablo Simeone, y no para bien. Carrasco y Koke siguen con la recuperación que les ha tenido fuera los últimos días y ahora para colmo del técnico argentino se ha unido Filipe Luis a la enfermería rojiblanca.

Koke y Carrasco trabajan para recuperarse

Yannick Carrasco sufre unas molestias en su rodilla izquierda que vienen derivadas de la tendinopatia rotuliana que padece el jugador. Así lo comunicaba el Club el pasado 20 de octubre. Koke por su parte también sigue con la recuperación tras sufrir un pequeño edema en el tercio distal del músculo semimembranoso", diagnóstico obtenido tras la resonancia magnética que realizó. Ambas lesiones les mantienen lejos del resto de sus compañeros, y en el último entrenamiento de hoy se han ejercitado por separado en el gimnasio.

Filipe se une a las bajas

Y si el Atlético está padeciendo ambas ausencias, ahora se suma el brasileño Filipe Luis. Saltaban las dudas cuando el lateral rojiblanco no aparecía en el entreno, pero la entidad en un principio hablaba de preparación al margen en el gimnasio, aunque horas más tarde se hacía oficial la peor: una elongación en la pierna izquierda, así ponía nombre el comunicado colchoneros a las molestias de Filipe, que será baja ante el Deportivo de La Coruña en Riazor, uno más que se une a la lista.

Parece que se da en el Atleti esto de que lo negativo atrae a lo negativo. Los resultados no están saliendo, la posible eliminación de la Champions en la fase de grupos y la mala actuación de algunos miembros de la plantilla han dejado un entorno turbio que no gusta a nadie. Y que peor que sumarle bajas tan importantes al equipo para afrontar el próximo partido, ese que sirve para dar un golpe encima de la mesa y cambiar la tendencia de no sumar los tres puntos que han cogido los de Simeone.